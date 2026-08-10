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שוק ההון והשקעות המשנה למנכ"ל כאל תיפרד מהחברה רגע לפני ההכרעה על עתידה
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המשנה למנכ"ל כאל תיפרד מהחברה רגע לפני ההכרעה על עתידה

המשנה למנכ"לית וראש חטיבת הלקוחות העסקיים והשותפים, אודליה משה אוסטרובסקי, תסיים את תפקידה לאחר שנתיים שבהן כיהנה גם כמנכ"לית דיינרס • זאת לאחר פרישת סמנכ"לית משאבי האנוש, על רקע מתיחות בצמרת כאל

חזי שטרנליכט 16:19
יפית גריאני / צילום: רמי זרנגר
יפית גריאני / צילום: רמי זרנגר

רגע לפני ההכרעה של רשות התחרות על העסקה למכירתה - בחברת כאל נפרדים היום מסמנכ"לית נוספת. הפעם מדובר אודליה משה אוסטרובסקי, משנה למנכ"לית כאל וראש חטיבת לקוחות עסקיים ושותפים, שבשנתיים האחרונות כיהנה גם כמנכ"לית דיינרס.

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אוסטרובסקי מצטרפת לסמנכ״לית משאבי אנוש ליטל וקסלר שהודיע על פרישה לאחר מתיחות קשה עם המנכ"לית החדשה, יפית גריאני. בכירים בכאל מעריכים כי סבב השינויים בהנהלה לא עשוי להימשך בקרוב, וכי ייתכנו שינויים פרסונליים נוספים בצמרת החברה. מכאל לא נמסרה תגובה.

בימים אלה מגבשים ברשות התחרות את ההחלטה לגבי מכירת כאל לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל תמורת סכום של עד 4 מיליארד שקל. אחת המגבלות המכבידות ומעכבות את ההחלטה נוגעת לרשת סופר-פארם שמוחזקת חלקית (35%) על ידי קבוצת יוניון, בעוד שחברת כאל מחזיקה במועדון שופרסל, שהיא בעלת רשת הפארם השנייה בגודלה במדינה - Be. ברשות התחרות חוששים מזליגת מידע רגיש על הציבור לידי אותה קבוצה.

דיסקונט בניהולו של אבי לוי בחר בקבוצת חורש-הראל לרכישת מניותיו בחברת כרטיסי האשראי כאל כבר לפני קרוב לשנה, ערב ראש השנה אשתקד. זמן קצר לאחר מכן התפטר המנכ"ל הוותיק, של כאל לוי הלוי ופנה לנהל את חברת אל על. מי שמונתה במקום הלוי לנהל את כאל היא גריאני. חברת כאל צפויה לפרסם את התוצאות שלה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה ביום רביעי הקרוב.