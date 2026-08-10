רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בסולם מגניטודה לפי מומנט הורגשה היום (שני) בבוגוטה בירת קולומביה. לפחות 111 בני אדם נהרגו, ובמקביל התקבלו דיווחים על פצועים, לכודים ונזק משמעותי למבנים בכמה מוקדים במערב המדינה. שר החוץ גדעון סער הציע סיוע ישראלי - ימים לאחר שביקר במדינה.

השירות הגיאולוגי הקולומביאני דיווח כי מוקד רעידת האדמה היה במחוז צ'וקו, שלחופי האוקיינוס השקט שבמערב המדינה. תושבים דיווחו כי הרעידה אף הורגשה עד לגבול עם ונצואלה ממזרח.

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ראש עיריית קאלי אמר כי ישנם אנשים שנלכדו במבנים שקרסו בעקבות רעידת האדמה. לדבריו, 20 מבנים קרסו. ראש עיריית מניסלס הודיע כי שני בני אדם נהרגו.

מושל מחוז צ'וקו הודיע בחשבון ה-X שלו כי ישנם פצועים ואף נזק משמעותי למבנים בבירת המחוז. ראש עיריית פריירה שבמחוז ריסרלדה דיווח על 18 הרוגים, נזק ונפגעים. מנגד, לא פורסמה אזהרת צונאמי בעקבות הרעידה.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 刚刚 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG - Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

רשות התעופה האזרחית בקולומביה הודיעה כי נזק דווח בנמלי התעופה של פריירה, מניסלס, קיבדו, ארמניה, קרטגו ובואנוונטורה בעקבות רעידת האדמה. כמו כן, הפעילות האווירית בטרמינלים אלה הופסקה.

תושב אחד האזורים שנפגעו סיפר: "כל הבית שלי רעד, מעולם לא חוויתי כזו רעידת אדמה חזקה".

Colombia - Severe damage and injuries reported in Pereira after Colombia earthquake, says provincial governor pic.twitter.com/6BqRTmqgRe - NextMinute News (@nextminutenews7) August 10, 2026

שר החוץ גדעון סער, שביקר לפני ימים אחדים במדינה כדי להיפגש עם הנשיא הנכנס אבלרדו דה לה אספרייה לפני השבעתו הרשמית, כתב כי הוא "עוקב בדאגה אחר הדיווחים על רעידת האדמה שפקדה את קולומביה".

סער הציע לעמיתו הקולומביאני עומר בולה אסקובר כל סיוע שישראל תוכל להעניק. "ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שיידרש", כתב סער בחשבון ה-X שלו. "מחשבותיי ותפילותיי עם העם הקולומביאני בשעה קשה זו".

אנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים על רעידת האדמה שפקדה את קולומביה. הצעתי לעמיתי שר החוץ של קולומביה @omarbula, כל סיוע שישראל תוכל להעניק. ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שיידרש. מחשבותי ותפילותי עם העם הקולומביאני בשעה קשה זו. 刚刚刚刚 - Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 10, 2026

לפי כחודש וחצי פגעו שתי רעידות אדמה חזקות בעוצמה של 7.5 ו-7.2 בוונצואלה השכנה בהפרש של 40 שניות. מבנים קרסו בבירה קראקס, תושבים פונו מבתיהם בשל הנזק הכבד ונמל התעופה בעיר נסגר. המצב הקשה הוביל את הנשיאה ההזמנית דלסי רודריגז להכריז על מצב חירום במדינה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12