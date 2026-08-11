חשד: רופא שיניים לא דיווח על הכנסות בהיקף 10 מיליון שקל

היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (יהלום), בשיתוף עם פקיד שומה נס"א ברשות המסים, מנהלים חקירה נגד החשוד ראעד אלבאז, רופא שיניים במקצועו ובעלים של מרפאת שיניים בבאר שבע בשם "ד"ר אלבז".

על-פי החשד, אלבאז לא דיווח על הכנסות בסכומים של מיליוני שקלים, הגיש הצהרת הון כוזבת ולא דיווח על שינוי כתובת, ובכך השאיר ברישומיו כתובת המזכה בהטבות מס, אף שכבר אינו גר שם.

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בניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצא כי יש ברשותו חשבון עסקי ובו הפקדות גבוהות משמעותית מדיווחיו לרשות המסים, בהפרש שמסתכם במעל ל-10 מיליון שקל בשנים 2020-2025.

עוד עלה מהחקירה כי החשוד השמיט מהצהרת הון שהגיש בדצמבר 2022 נכסי נדל"ן בסכום של כ-2.4 מיליון שקל. בנוסף, החשוד העתיק את כתובתו מתל שבע, יישוב המזכה בהטבת מס של 18%, ליישוב עומר, ולא דיווח על כך לרשויות.

לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, נתפסו, באמצעות צו בית משפט, מסמכים מביתו של החשוד וממשרד רואה החשבון שלו. בתום החקירה, אלבאז הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון, שהורה על שחרורו בתנאים מגבילים.

*** חזקת החפות: ראעד אלבאז לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.