חוקרי רשות המסים עצרו תושב רחובות בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף 25 מיליון שקל ועבירות מע"מ בהיקף 4 מיליון שקל, לאחר שעל-פי החשד ניהל חברות קש שבאמצעותן הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות. החשוד, דודו אוחנה, נעצר לאחר שניסה להתחמק מחקירה נגדו במשך תקופה ארוכה.

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על-פי החשד, מרגע שנודע לאוחנה על כך שהוא מבוקש לחקירה, הוא שכר סוויטה בבית מלון בעיר חדרה, הרחק ממקום מגוריו במרכז הארץ, ומשם המשיך לנהל את חברות הקש שהקים ואת אנשי הקש שפעלו מטעמו.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד השתמש בבנו בניסיון לשבש את הליכי החקירה. מספר שבועות קודם לכן הגיעו חוקרי רשות המסים לערוך חיפוש בביתו של החשוד, ובמהלכו התברר כי בנו שרף על מנגל את כל המסמכים והחותמות שהיו ברשות החשוד, וכן השתמש בצינור המים בגינה על-מנת להשמיד ראיות נוספות. הבן נעצר ובהמשך שוחרר בתנאים מגבילים.

בבקשת המעצר של הבן, צעיר בראשית שנות ה-20 לחייו, נטען כי בעת שחוקרי רשות המסים המתינו מחוץ לכתובת של החשוד לקבלת צו החיפוש, הגיע אליהם שוטר שעבד באתר בנייה סמוך ואמר כי מתוך הבית הושלכו אל אתר הבנייה צ'קים, חותמות ומסמכים שרופים. השוטר אסף את כל החומרים, שהיו שרופים ורטובים בחלקם, והביא אותם לחוקרי הרשות.

מלבד הפריטים הללו, ציינו החוקרים שערכו את החיפוש, "ראינו כי יש מנגל בחצר הבית שהפחמים בו היו עדיין חמים, ושיש בו שאריות רבות של דפים שרופים, ובחציו היה מלא במים".

"דוחה מכל וכל את הטענות"

אוחנה עצמו לא היה בביתו בעת החיפוש ולאחריו. צוותי החקירה של רשות המסים איתרו את מקום הימצאו באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועקבו אחריו במשך מספר ימים. הוא נעצר בסוף השבוע בחדרו בבית המלון בחדרה במסגרת פעילות מבצעית של יחידת החקירות מכס ומע"מ באר שבע, בשיתוף יחידת המודיעין של הרשות, ובסיוע של שוטרי משטרת חדרה. במהלך החיפוש בחדרו במלון נתפסו מחשבים, טלפונים ניידים ואף חותמות של עורכי דין - שעל-פי החשד שימשו לחתימה על מסמכים מזויפים - וכן ראיות נוספות.

מעצרו של אוחנה הוארך למשך שבוע על-ידי בית משפט השלום בבאר שבע.

עו"ד יוסי חמצני, המייצג את אוחנה, מסר בתגובה: "מרשי דוחה מכל וכל את הטענות ואת החשדות המיוחסים לו. מדובר בטענות חסרות בסיס, שאינן משקפות את המציאות ואת העובדות כהווייתן. מרשי לא ביצע כל עבירה ולא היה שותף לכל פעולה בלתי חוקית, במישרין או בעקיפין. מרשי עומד על חפותו המלאה ומשוכנע כי הדברים יתבהרו בהמשך".

*** חזקת החפות: דודו אוחנה ובנו לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.