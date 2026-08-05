איש העסקים דודי אפל הוא החשוד המרכזי בפרשת הסתרת נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, אפל הסתיר את הנכסים בעת שהיה מצוי בהליך פשיטת רגל, בסיועם של נשיא בית הדין של הליכוד, עו"ד והח"כ לשעבר מיכאל קליינר, וכן אנשי העסקים האחים איציק ויפה דיין, ממשפחת דיין החולשת על אימפריה בינלאומית בנדל"ן ומלונאות.

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הקשרים של אפל עם משפחת דיין ועם בכירים בליכוד נמשכים כבר שנים רבות. בעבר, נחשב אפל למקורב לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, ואף העסיק את בנו גלעד במסגרת מה שנודע כ"פרשת האי היווני". בהמשך, לאחר שאפל נכנס להליך פשיטת רגל, נמכרה לאחים דיין חברת "מגדלי הזוהר" שהייתה בבעלותו וריכזה בעיקר זכויות בנייה בגבעת שמואל ובלוד.

חוב של 87 מיליון

החקירה מבוצעת על ידי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשילוב היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. על פי החשד, אפל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים והבריח נכסים שהיו בשליטתו. אפל חייב 87 מיליון שקל לנושים, והוא חשוד כי הפר את חובתו לחשוף את נכסיו ולדווח עליהם.

עיקרי פרשת הסתרת הנכסים החשוד המרכזי

דודי אפל חשוד שהסתיר והבריח נכסי נדל"ן

בשווי עשרות מיליוני שקלים תוך כדי הליך פשיטת רגל

הרקע

תביעות החוב של אפל מגיעות ל־87 מיליון שקל,

ובראשן חוב גבוה למשרד הבינוי והשיכון

המעורבים הנוספים

נשיא בית הדין של הליכוד עו"ד מיכאל קליינר

והאחים יפה ויצחק דיין חשודים בסיוע להעברת הרישום והנכסים לידיה

תגובת ההגנה

עורכי הדין של החשודים דוחים את הטענות

ומציינים שמדובר בפרשה ישנה שכבר נחקרה בעבר

באוקטובר דחה בית המשפט את הצעת אפל להסדר חוב. השופטת קבעה כי "רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למקורות הכספיים של החייב ליישום ההסדר". לפי ההחלטה, "יש לצפות מהחייב, הנמצא בעשור השמיני לחייו - ואשר לטענתו לא שילם כספים לקופת הנשייה מאחר שאין בידיו כל נכס זולת קצבת זקנה, ומנגד שהוא מתחייב לפרוע חובות בגובה של כ־87 מיליון שקל תוך מספר שנים - כי יפרט כיצד בכוונתו לעשות כן".

מהמשטרה נמסר כי לפי החשד, מהחקירה עולה ש"החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי כדי להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות". במשטרה ציינו עוד כי נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך, וכי החשודים ומעורבים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.

לדברי גורם הבקיא בחקירה, "אפל מחזיק לפי החשד זכויות בנכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. קיים חשד לעבירות הלבנת הון ועל פקודת פשיטת הרגל". עו"ד אפרים דמרי, בא כוחו של אפל, מסר כי "מדובר בפרשה ישנה, מלפני כ־14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע רשויות האכיפה שבות ועוסקות בה".

לפי הגורם, חלקו של עו"ד קליינר בפרשה הוא "מינורי, רישומי וקצר". הוא חשוד כי סייע לאפל בהעברת זכויות בנכס, תוך הפרת חובת הדיווח בהליך פשיטת הרגל.

החל כעבירת מס

ראשית החקירה הנוכחית בחקירה אחרת שבה נעצר אפל בשנת 2020, שעסקה בחשד לעבירות מס. לפי החשד, אפל תיווך בעסקה בשנת 2018 מבלי לדווח למס הכנסה, וגרף לכיסו מיליוני שקלים. החקירה הסתיימה והתיק מצוי בפרקליטות להחלטה. במהלך החקירה, עלו חשדות חדשים ונפתחה החקירה הנוכחית, שבמוקדה נכס נדל"ן וחברות שהיו בעבר בבעלותו של אפל.

תביעות החוב נגד אפל במסגרת הליך פשיטת הרגל מסתכמות ב־87 מיליון שקל. מתוך סכום זה, חייב אפל 64 מיליון שקל למשרד הבינוי והשיכון. עם הנושים המרכזיים שלו נמנים בנק דיסקונט (7.7 מיליון שקל), רשות המסים (כ־5 מיליון שקל) ובנק הפועלים (1.6 מיליון שקל).

הקשר של אפל אל האחים דיין על פי החשד, נכסיו של דודי אפל הועברו לאחים איציק (יצחק) ויפה דיין, הן בתמורה והן שלא בתמורה, כאשר האחים סייעו לאפל בהעברת הזכויות תוך הפרת חובת הדיווח. משפחת דיין מונה 12 אחים ואחיות, והיא פועלת בתחומי הנדל"ן, המלונאות ועוד. האחות הצעירה, יפה, מנהלת את חברת הנדל"ן "א.ב התחדשות עירונית" והתפרסמה בשנים האחרונות כמי שמקדמת פרויקט התחדשות עירונית נרחב במתחם גיורא שבגבעת שמואל, במטרה להקים בו כ־1,800 דירות. בימים אלה מקדמת החברה תוכנית התחדשות עירונית נוספת במתחם "שטרית" בפתח תקווה, שבה מתוכננות להיבנות כ־1,200 דירות והופקדה בפברואר השנה. בשנת 2017 רכשה המשפחה את מלונות אפריקה ישראל תמורת כ־415 מיליון שקל. אח נוסף, אמיר דיין, האחראי על מרבית נכסי המשפחה באירופה, מחזיק בין היתר בחברת הנדל"ן Vivion שהקים ב־2018. בשנת 2020 נעצרו האחים איציק ואמיר דיין בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הקשר בין אפל לאחים דיין פורסם כבר לפני כעשור, כאשר רכשה המשפחה את חברת "מגדלי הזוהר" שהייתה בבעלותו, ושביצעה בין היתר את קידום פרויקט הפינוי־בינוי בגבעת שמואל. החברה נמכרה למשפחת דיין בשנת 2016 במסגרת הסדר נושים שאושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב. עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את יפה ויצחק דיין, מסרו כי "יפה ויצחק הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים, שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו, ולא בכדי". על פי החשד, נכסיו של דודי אפל הועברו לאחים איציק (יצחק) ויפה דיין, הן בתמורה והן שלא בתמורה, כאשר האחים סייעו לאפל בהעברת הזכויות תוך הפרת חובת הדיווח. קראו עוד

שלושה מקרי שוחד

אפל היה מאנשי העסקים הבולטים בשוק בראשית שנות האלפיים, והוא מצוי בהליך פשיטת רגל מאז שנת 2012. ב־1986 וב־1989 נעצר אפל בשתי פרשיות שונות - בחשד למתן שוחד לחוקר במס הכנסה, והשנייה בחשד לגניבה ומרמה במהלך פינוי "מעברת חוטר" שליד באר יעקב. בראשונה הוא זוכה מחוסר ראיות (אף שאותו חוקר הורשע בקבלת שוחד), והשנייה הסתיימה ללא כתב אישום. בשנת 1990 נעצר בחשד להדחת עד. משפטו הסתיים בזיכוי מחוסר ראיות, אך המדינה הגישה נגדו תביעה אזרחית והוא חויב לשלם 21 מיליון שקל.

בתחילת 2004 הוגש נגדו כתב אישום ב"פרשת האי היווני", שאליה קושר בין היתר גם רה"מ לשעבר שרון. האישום הוגש בעקבות ניסיונו של אפל לרכוש את האי היווני פאטרוקלוס כדי להקים בו פרויקט נופש ותיירות. בסופו של דבר, בוטלו סעיפי האישום נגדו.

מעט לפני שהתפוצצה פרשת "האי היווני", הוגש נגד אפל כתב אישום בגין שלוש פרשיות אחרות - ובהן העברת כספים לראשי הערים של לוד ושל גבעת שמואל, וכן מתן הטבות לבכיר במנהל מקרקעי ישראל. לפי כתב האישום, אפל מימן ביותר ממיליון שקל את מערכת הבחירות של בני רגב, ראש עיריית לוד לשעבר, וכך עשה גם במערכת הבחירות של זמיר בן־ארי, ראש עיריית גבעת שמואל לשעבר, במטרה לקדם פרויקטים של חברת "מגדלי הזוהר". במסגרת כתב האישום הורשע אפל, והוטל עליו עונש מאסר של שלוש שנים וחצי וקנס של מיליון שקל, שהופחת בהמשך לכ־680 אלף שקל.

אפל החל לרצות את עונשו באוגוסט 2012, והשתחרר ב-2014 לאחר ניכוי שליש.

*** חזקת החפות: דודי אפל, עו"ד מיכאל קליינר, יפה ויצחק דיין לא הואשמו ולא הורשעו בפרשה זו, ועומדת להם חזקת החפות.