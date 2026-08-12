ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט חשד: בעל חברה קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף 26 מיליון שקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חשבוניות פיקטיביות

חשד: בעל חברת בנייה קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף 26 מיליון שקל

לפי החשד, בעל חברת בנייה מהמרכז ניכה באמצעות החברה שבבעלותו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-26 מיליון שקל, תוך קיזוז מס תשומות של כ-4 מיליון שקל • לאחר שנחקר ברשות המסים, הוא שוחרר בתנאים מגבילים

אלה לוי-וינריב 13:56
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

רשות המסים עצרה לחקירה בעל חברת בנייה מהמרכז, בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף כ-26 מיליון שקל. החשוד, שמואל גזית, בעל מניות ודירקטור בחברת ניתי פיתוח ובנייה בע"מ, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים ושוחרר בתנאים מגבילים.

השלב הבא במאבק בחשבוניות הפיקטיביות: מע"מ בזמן אמת
חשד: רופא שיניים לא דיווח על הכנסות בהיקף 10 מיליון שקל

גזית, תושב רמת השרון, נעצר במסגרת חקירה שמנהלת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים. על-פי החשד, בשנים 2025-2022 ניכה החשוד בספרי החברה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות, כאשר סכום המס שנוכה עומד על כ-4 מיליון שקל.

מכת מדינה

מזה שנים מנסה רשות המסים להיאבק בתופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות, שנתפסת כמכת מדינה ואשר על-פי ההערכות גורעת מיליארדים רבים מקופת המדינה.

במסגרת המאבק, לצד המשך יישומה של מערכת "חשבוניות ישראל" שמחייבת דיווח לרשות המסים על חשבוניות בזמן אמת ונועדה לצמצם הפצת חשבוניות פיקטיביות, מקצה הרשות משאבים על-מנת לחשוף רשתות עברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות, שבהן להערכתה מועלם מע"מ בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, וכן כדי לאתר את "המעלימים הקטנים" לכאורה, המעלימים כמה מיליונים בנפרד, אך הסכומים מצטברים ל"בור" גדול בקופת המדינה.

השלב הבא במאבק

השלב הבא במאבק בחשבוניות הפיקטיביות, שאמור ללכוד ברשת במיוחד מעלימים "קטנים", הוא רפורמה שתחייב תשלום מע"מ אונליין באופן מיידי בעת ביצוע העסקה.

הרפורמה המתגבשת, המכונה "חשבוניות ישראל 2.0" (מע"מ אונליין), מבוססת על שדרוג התשתית הטכנולוגיות הקיימת במשק וברשות המסים, כדי לייצר רצף דיגיטלי מלא וירוק ללא צורך בניירת.

*** חזקת החפות: שמואל גזית לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.