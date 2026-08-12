היכונו לעומסים: "הפלג הירושלמי" צפוי להפגין היום (ד') בכביש 4 החל מהשעה 16:00, כמחאה על מעצר של בחור ישיבה עריק. על פי הודעת המשטרה, ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה: עומסים צפויים מאלוף שדה עד לאם המושבות, בשני הכיוונים, וקיימת היתכנות לחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק.

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"שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי", נמסר בהודעת המשטרה. "אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

גם באפליקציות הניווט וויז כבר פרסמו אזהרה: "הפגנה נגד הגיוס צפויים עומסי תנועה ועיכובים משעה 16:00-20:00". ע"פ ההודעה, שנערכת ע"י קהילת עורכי המפות באפליקציה, הרחובות הבאים צפויים לחוות עומסים: ז'בוטינסקי, אמיל זולא, אריה שנקר והיצירה.

ברקע, בשבועות האחרונים חלה אמנם רגיעה מסוימת בהפגנות, אך לפני כן חלו הפרעות תדירות לסדר בכבישים ע"י זרמים בציבור החרדי, במחאה על מעצר עריקים. לפני מספר שבועות עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.