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אירועים ומינויים

ג'טקס ולים משיקות שני טרקליני VIP בנתב"ג, בהשקעה של 17 מיליון שקל

שני הטרקלינים של ג'טקס ולים ישתרעו יחד על שטח של כ-620 מ"ר, וצפויים לבקר בהם מאות אלפי נוסעים בשנה • מחלבות גד משיקות סדרת תחליפי חלב חדשה בהשקעה של כ-12 מיליון שקל • וגם: קרן תל אביב משקיעה כ-5 מיליון שקל במחנה קיץ נטול מסכים לכ-800 בני נוער • אירועים ומינויים 

גלית חתן 19:05
שרון אגובל ואיתי לב, מנכ''לים משותפים של LAYAM / צילום: גיא יחיאלי
שרון אגובל ואיתי לב, מנכ''לים משותפים של LAYAM / צילום: גיא יחיאלי

1 ג'טקס ולים משיקות שני טרקליני VIP בנתב"ג, בהשקעה של 17 מיליון שקל

קבוצת Jetex מאיחוד האמירויות וחברת לים (LAYAM) של איש העסקים טדי שגיא משיקות שני טרקליני VIP חדשים בטרמינל 3 בנתב"ג, בהשקעה כוללת של כ-17 מיליון שקל. שני הטרקלינים ישתרעו יחד על שטח של כ-620 מ"ר, והצפי הוא שיבקרו בהם מאות אלפי נוסעים בשנה.

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הטרקלין הראשון, שנפתח כעת במתחם הדיוטי פרי, משתרע על פני כ-250 מ"ר ויכול להכיל כ-70 אורחים. הוא כולל פינות עבודה, אזורי מנוחה, שקעי טעינה בכל עמדת ישיבה, ואפשרות לקיים פגישות עסקיות.

על הצד הקולינרי אחראי איתן מזרחי, השף של מלון Yacht The בהרצליה (השייך לקבוצת פתאל), ועל הקינוחים הופקד השף-קונדיטור דודו אוטמזגין. הטרקלין השני והגדול יותר, בשטח של כ-370 מ"ר, אמור להיפתח בחודשים הקרובים.

טרקלין JETEX / צילום: אלון ברהום
 טרקלין JETEX / צילום: אלון ברהום

לטרקלין יוכלו להיכנס ללא תשלום נוסעי מחלקות פרימיום, חברי מועדונים הזכאים לכך, ונוסעי מחלקות העסקים של חברות זרות - ובהן איתיחאד, בריטיש איירווייז ואייר פראנס. בתחום כרטיסי האשראי, קיים הסכם בלעדיות מול אמריקן אקספרס, כך שמחזיקי כרטיס סנטוריון או פלטינה יכולים להיכנס בחינם. בנוסף לכך, הטרקלין יהיה פתוח לכל נוסע בתשלום חד פעמי של 100 דולר לאדם.

קבוצת Jetex מפעילה טרקליני יוקרה ומסופי תעופה פרטיים בכ-40 יעדים בעולם, בהם פריז, סינגפור ואבו דאבי. בנתב"ג קיימים כיום שני טרקלינים בטרמינל 3 (המלך דוד ואספייר) ואחד בטרמינל 1 (פתאל).

2בהשקעה של 12 מיליון שקל: מחלבות גד משיקים סדרת תחליפי חלב חדשה

חברת מחלבות גד מעמיקה את פעילותה בתחום תחליפי החלב, ומשיקה סדרה חדשה הכוללת 11 מוצרים על בסיס צמחי תחת המיתוג Feel Gad. המוצרים - בהם גבינות, ממרחים, משקאות וקינוחים - נכנסו למדפים של רשתות השיווק כבר בשבוע שעבר (למעט יוחננוף), וכעת מגיעה ההשקה הרשמית. היקף ההשקעה במהלך נאמד ב-12 מיליון שקל.

השקת Feel Gad באה לאחר שבתחילת השנה השיקה החברה את "החלב החדש" בשיתוף Remilk (סטארט-אפ חלבוני חלב), וברבעון האחרון השלימה את רכישת השליטה במשק ויילר. "תחליפים מהצומח זה טרנד עולמי, ואנחנו לא רוצים להישאר מאחור", אומר המנכ"ל עמיר אהרון.

"אנחנו נכנסים עכשיו לקטגוריה שאופיינה ב'אין טעם', עם 11 מוצרים שעבדנו עליהם הרבה, אם כי לא בטוח שכולם יישארו גם בשנה הבאה - נראה מה עובד יותר. אני עולה על האנייה ורוצה להפליג באוקיינוס הכחול, בלי לדעת מה יהיה. הצרכנים שלנו מבקשים מוצרים טעימים ומיוחדים, ואנחנו רוצים להעניק להם חוויה איכותית".

ההשקה התקיימה במסעדת "מלכה" התל אביבית של השף אייל שני, המשמש כפרזנטור של החברה. "אנחנו עושים דברים מתוך תשוקה", סיפר שני, "עזרא (כהן, הבעלים) נדלק על משהו, ואז כולם מוצאים לזה צידוקים עסקיים.

אייל שני, עזרא גד ועמיר אהרון / צילום: שוקה כהן
 אייל שני, עזרא גד ועמיר אהרון / צילום: שוקה כהן

"עבדתי עם המוצרים שלושה-ארבעה ימים, מבחינתי זה חלב אדמה. יש בעולם 9 מיליארד אנשים, ואין מספיק חלב לכולם - גם בגלל ההתחממות הגלובלית, וגם כי אין מספיק מרעה ובעלי חיים. הגיע הזמן לממש את השפע שיש, והמוצרים כאן הם תחילת המסע".

3 מתנתקים מהסלולר

קרן תל אביב משקיעה כ-5 מיליון שקל כדי לנתק את בני הנוער ממסכי הסלולר: הקרן גייסה הון מקרן משפחת מוריס ורוזלינד גודמן מקנדה לטובת מחנה קיץ נטול מסכים הנמשך עשרה ימים, ונקרא "קאמפ תל אביב יפו" (מבית קימאמא). במחנה לוקחים חלק כ-800 בני נוער, והוא יימשך עד סוף אוגוסט.

המטרה העיקרית היא להפגיש צעירים מרקעים שונים, ולעודד חיבורים חברתיים. לשם כך, החניכים מחולקים ל"שבטים" מעורבים המפגישים בני נוער חילונים ודתיים, יהודים וערבים מכל שכבות האוכלוסייה בעיר. על פי מחקר עירוני שקיימה הקרן, כ־94% מההורים מרוצים מהתוכנית וכ־92% מהחניכים דיווחו כי יצרו קשרים עם חברים מרקע שונה משלהם.

''קאמפ תל אביב יפו'' / צילום: באדיבות קימאמא
 ''קאמפ תל אביב יפו'' / צילום: באדיבות קימאמא

4מינויים חדשים

סיון שושן לישע מונתה ל-Country Manager של חברת אבטחת המידע F5 בישראל, יוון וקפריסין.

סיון שושן לישע / צילום: ענבל מרמרי
 סיון שושן לישע / צילום: ענבל מרמרי

מאיה כדורי מונתה לסמנכ"לית אסטרטגיה וחברת הנהלה בחברת ה-AI לשוק ההון BridgeWise.

רו"ח אביטל פרלשטיין מונתה לסמנכ"לית הכספים של החברה הציבורית תומר תשלובת מזון.

מספר היום

53 אלף
מספר החוסכים ב"חיסכון לכל ילד" שאיבד בנק הפועלים בשנה החולפת (אך הוא עדיין מוביל מבין הבנקים)

 