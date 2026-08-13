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עסקאות נדל"ן

העיר שמובילה במכירת הדירות החדשות ושוברת שיא של חמש שנים

שיא של חמש שנים במכירת דירות חדשות בתל אביב דחף את העיר לראש טבלת העסקאות במחצית הראשונה של 2026, בעוד ירושלים הובילה במכירות דירות יד שנייה • למרות הזינוק המקומי, נתוני הלמ"ס מצביעים על שוק נדל"ן שממשיך לדשדש ועל מלאי דירות חדש שנותר גבוה במיוחד

אריק מירובסקי 13:00
תל אביב / צילום: Shutterstock
תל אביב / צילום: Shutterstock

תל אביב הובילה ללא עוררין את מכירת הדירות החדשות בחצי הראשון של השנה; ירושלים היא בירת השוק של הדירות יד שנייה לתקופה זו. כך עולה מסקירת הלמ"ס לעסקאות הנדל"ן למגורים שבוצעו ברבעון השני של השנה. כל זה, תוך ירידה קלה שנרשמה בכמות העסקאות, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

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ואולם הנתון המרכזי לקוח מתל אביב שבה בוצעו ברבעון השני 1,236 עסקאות על דירות חדשות, שיא של 5 שנים, שנופל רק מזה שנקבע ברבעון האחרון של 2021, שאז נמכרו כ-30 דירות יותר. מדובר בנתון, שאינו חריג רק לתל אביב, אלא לכלל יישובי המדינה, שמתחילת העשור לא הגיעו לרמות כאלה של מכירות רבעוניות.

בסך-הכול נמכרו בתל אביב 2,056 דירות במחצית הראשונה של השנה, והיא מובילה בפער גדול את טבלת המכירות. במקום השני מצויה ירושלים, שבה נמכרו בתקופה זו 987 דירות (483 מהן ברבעון השני) במקום השלישי - אופקים שבה נרכשו 845 דירות (305 ברבעון השני), ובמקום הרביעי - חיפה, שבה נרכשו בששת החודשים הראשונים של השנה 791 דירות חדשות (461 מהן ברבעון השני).

לאור "בליץ" המכירות, היצע הדירות בתל אביב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז תחילת 2025, והוא עומד על 9,549 דירות חדשות לא מכורות. עדיין מדובר במספר גבוה מאוד, שמהווה 11% מכלל היצע הדירות במדינה.

העיר שנמכרו בה הכי הרבה דירות יד שנייה

לעומת תל אביב, שהובילה את שוק הדירות החדשות במחצית הראשונה של 2026, בירושלים נמכרו הכי הרבה דירות יד שנייה בתקופה זו - 1,860 (מהן 808 ברבעון השני). במקום השני מצויה חיפה, שבה נמכרו בתקופה זו 1,709 דירות יד שנייה (778 מתוכן ברבעון השני), בבאר שבע נמכרו 1,262 דירות (609 ברבעון השני) ובתל אביב נמכרו רק 1,077 דירות יד שנייה (492). מכאן יוצא ששני שלישים מהדירות שנמכרו במחצית הראשונה של השנה - היו חדשות. גם זה נתון חריג ביותר, שנראה כי נובע מבררנות יתר אצל רוכשי הדירות בעיר הגדולה, שאינם מוכנים להתפשר על מפרט טכני מלפני עשרות שנים, שאינו כולל, למשל, ממ"דים.

ואולם, כאמור, הקפיצה במכירות בתל אביב אינה מורה על שינויי מגמה בשוק הדירות, שמוסיף לדשדש. אמנם על פי הלמ"ס הוא רשם עלייה קלה של כאחוז בחודש מאז תחילת השנה, שאותה יש לייחס לעלייה חודשית ממוצעת של 2.7% במכרית הדירות החדשות, אך יש לסייג את הנתונים בכך, שהלמ"ס כוללת בחישוביה גם דירות שנמכרו במסגרת "דירה בהנחה", ולא מבודדת את הדירות הנמכרות במסגרת השוק החופשי.

לגבי דירות יד שנייה המגמה הפוכה וברבעון האחרון נצפתה ירידה חודשית ממוצעת של כחצי אחוז. על כך מעירים בלמ"ס כי עדיין מוקדם להצביע על היפוך במגמה. במהלך הרבעונים הקודמים, המגמה בדירות אלה הייתה של יציבות.

היצע הדירות למכירה עומד על 84,280 דירות חדשות לא מכורות. לפי קצב המכירות הנוכחי ייקח 26 חודשים כדי להיפטר מהמלאי הזה.

הערים המובילות בהיצע הדירות הן ירושלים, שבה 10,320 דירות חדשות לא מכורות, תל אביב שבה 9,549, בת ים 5,149, חיפה 4.042 ונתניה שבה 3,598 דירות חדשות לא מכורות.