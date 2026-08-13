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שוק ההון והשקעות שתי החברות שעברו לרווח ברבעון השני - ומזנקות בחדות בתל אביב
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שתי החברות שעברו לרווח ברבעון השני - ומזנקות בחדות בתל אביב

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • יצרנית הדלתות וחברת מוצרי הבנייה רב בריח דיווחה על צמיחה של 20% במכירות, על רקע תהליכי המיגון באזור הצפון • תדיראן דיווחה גם היא על צמיחה דו־ספרתית בהכנסות, לנוכח שיפור בפעילותה בתחום האנרגיה

איתן גרסטנפלד 15:28
העדכונים החשובים
15:23
פירות ההתייעלות ומיגון הצפון העבירו את רב בריח לרווח של 7 מיליון שקל
יצרנית הדלתות ומוצרי הבנייה הציגה צמיחה של 20% במכירות, על רקע תהליכי המיגון באזור הצפון ● מהלכי הייעול בהן החלה לנקוט אשתקד הביאו לשיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית
15:15
למרות החולשה בפעילות המזגנים: תדיראן עברה לרווח בזכות פעילות האנרגיה
יצרנית המזגנים אמנם הושפעה מירידה במחיר המזגנים שהיא מוכרת, אלא ששיפור בפעילות האנרגיה סייע לה להציג צמיחה של 15% בהכנסות, לצד מעבר לרווח נקי של 17.6 מיליון שקל