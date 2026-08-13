שתי החברות שעברו לרווח ברבעון השני - ומזנקות בחדות בתל אביב

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פירות ההתייעלות ומיגון הצפון העבירו את רב בריח לרווח של 7 מיליון שקל

יצרנית הדלתות ומוצרי הבנייה הציגה צמיחה של 20% במכירות, על רקע תהליכי המיגון באזור הצפון ● מהלכי הייעול בהן החלה לנקוט אשתקד הביאו לשיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית

יצרנית הדלתות ומוצרי הבנייה רב בריח הציגה צמיחה בשורה העליונה לצד מעבר לרווח נקי, הודות לגידול בביקושים למוצרי המיגון אותם היא מייצרת, בצל מלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, בחברה ממשיכים לקטוף את פירות מהלכי ההתייעלות בהן החלה בשנה שעברה, ואשר שירתו את השורה התחתונה.

החברה, שבשליטתו ובניהולו של שמואל דונרשטיין, סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-213 מיליון שקל, עלייה של כ-20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים את הגידול בהכנסות נובע מהמשך הצמיחה בענף הבנייה ומהאצת המכירות של מוצרי מיגון במסגרת הפעולות למיגון ושיקום הצפון. בסיכום המחצית, הציגה רב בריח הכנסות של כ-404 מיליון שקל, צמיחה של 10% ביחס לנתון אשתקד.

בשורה התחתונה, רשמה רב בריח מעבר לרווח נקי של כ-7.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-21 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בעיקר הודות לשיפור ברווח הגולמי והתפעולי, שהושפע לטובה ממהלכי הייעול בהן נקטה החברה בשנים האחרונות.

בסיכום המחצית, רשמה החברה רווח נקי של כ-16.3 מיליון שקל, זינוק חד לעומת כ-1.25 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, הודות לשיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית, כמו גם מהכנסה חד־פעמית בסך של כ-8.6 מיליון שקל ממכירת זכויותיה (30%) במתחם שלה באשקלון, לקבוצת מגדל.

"הרבעון השני של שנת 2026 מבטא היטב את פירותיה המוצלחים של התכנית האסטרטגית שיישמנו בשנים האחרונות ובעיקר במהלך שנת 2025 ושנת 2026", מסר שמואל דונרשטיין, מנכ"ל רב בריח. "השיפור בתוצאות גם ממחיש את המנוף התפעולי האיכותי שנוצר עם השלמת המהלכים התפעוליים שביצענו, ואשר תוצאותיהם יקבלו ביטוי גם ברבעונים הבאים".

במבט קדימה, בחברה מציינים כי סך כניסות ההזמנות העתידיות של הקבוצה במגזר הקבלנים רוויה ומוסדי הסתכם לכ-142.4 מיליון שקל, לעומת כ-136.4 מיליון שקל אשתקד. "אנו עדים להמשך הגידול בכניסת הזמנות העתידיות של הקבוצה ולסביבה עסקית התומכת בהמשך הצמיחה בפעילותנו, שכן תנופת הבנייה בכל הסקטורים במשק נמשכת", סיכם דונרשטיין.

למרות השיפור בתוצאותיה, מניית רב בריח ירדה מתחילת השנה בכ-14% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-485 מיליון שקל.