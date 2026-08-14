הבכיר שעוזב את Wiz ועובר לענקית הטכנולוגיה

חברת OpenAI הודיעה על צירופו של דאלי ראג'יץ', סמנכ״ל התפעול של וויז ואחת הדמויות הבולטות בחברה במשך קרוב לשנתיים וחצי. בתפקידו החדש ישמש כסמנכ״ל הכנסות ראשי. בהודעת OpenAI נכתב בין השאר כי ״אנו נמצאים כעת בנקודת מפנה: הדור הבא של המודלים ישנה לא רק את הדרך שבה עבודה מתבצעת, אלא גם את הדרך שבה חברות נבנות ומנוהלות. דאלי יבנה את מערכת ההפעלה של ההכנסות הנדרשת כדי לצמוח ולגדול לגודל המתאים למורכבות של השלב הבא".

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לפני וויז, דאלי כיהן כנשיא ומנהל תפעול ראשי בזיסקלר וכסמנכ"ל לקוחות והכנסות ראשי ב-AppDynamics. בראיון בלעדי שהעניק באפריל האחרון, עמי לוטבק, אחד ממייסדי וויז, לגלובס, הוא התייחס לתפקידו של דאלי בחברה ולכך שהיה מהבכירים הראשונים שהצטרפו מבחוץ אל תוך הסטארטאפ הלוהט באותה התקופה.

"החלפנו את מי שהוביל את המכירות. זה אירוע תרבותי לא פשוט כלל", סיפר והתייחס לתחילת 2024. "פתאום מגיע מישהו מבחוץ, מישהו עם דנ"א אחר - דאלי ראג'ק". לדבריו, עד אותו שלב החברה התנהלה יותר כמו "משפחה", עם עבודה מאוד אורגנית. הכנסת שכבת הנהלה נוספת שינתה את האיזון הזה.

גרג ברוקמן, נשיא ומייסד שותף של OpenAI, אמר עם ההודעה על המינוי כי הבינה המלאכותית הופכת לחלק ממספר הולך וגדל של תהליכי עבודה בארגונים. לדבריו, ראג’יק יהיה אחראי להפוך את הניסיון המסחרי שצברה OpenAI עד כה למערך שניתן להרחיב באופן שיטתי ככל שהחברה והביקוש למוצריה גדלים.

המינוי מגיע בשעה ש־OpenAI מבקשת להרחיב במהירות את הפעילות שלה מול חברות וארגונים. לפי נתונים שפרסמה החברה, מוצריה מגיעים כיום ליותר ממיליארד משתמשים פעילים מדי שבוע וליותר משני מיליון עסקים, פי שניים לעומת לפני שנה. לצד הפופולריות של ChatGPT בקרב משתמשים פרטיים, החברה פועלת להרחיב את מכירת מוצרי הבינה המלאכותית שלה לארגונים ולהעמיק את השימוש בהם בתוך תהליכי העבודה.