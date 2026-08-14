התעשייה האוירית נהנתה גם ברבעון השני של השנה מההסלמה הביטחונית והיא רושמת גידול של עשרות אחוזים בתוצאות הכספיות ברווחים ובהכנסות. עם זאת, חוב של משרד הביטחון אליה העביר את תזרים המזומנים לתזרים שלילי. כך עולה מהדוחות שפרסמה החברה הביטחונית הממשלתית לרבעון השני של 2026.

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בסיכום הרבעון, המכירות הסתכמו בסך של כ־2.2 מיליארד דולר, גידול של כ־35% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. את העלייה הזו מסבירים בחברה ב"ענף מערכות נשק לתקיפה והגנה עקב גידול בהיקף הפעילות וההתקשרויות בחטיבה". הרווח הגולמי עמד על 432 מיליון דולר (כ־20% מהמכירות), גידול של מעל 80% בהשוואה לאשתקד. וגם הוא מיוחס לענף מערכות הנשק לתקיפה והגנה. הרווח התפעולי עמד על 244 מיליון דולר גידול של כ־63%. בשורה התחתונה הרווח הנקי עמד על כ־230 מיליון דולר (10.5% מהמכירות), גידול של כ־47% בהשוואה לשנה שעברה.

התוצאות הללו מיוחסות לו רק לחטיבה הזו, אלא למיזוג עם החברה בת אלתא מערכות, חברת המכ"מים תחת התעשייה אווירית, שמוזגה עם החברה האם ביולי האחרון.

עם זאת, החברה גם עברה לתזרים שלילי בסיכום הרבעון השני בהיקף של כ־795 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים חיובי בתקופה המקבילה אשתקד של 17. מיליון דולר. בחברה מסבירים כי התזרים השלילי נובע בין היתר מגידול בחוב של משרד הביטחון כלפי החברה, אך מדגישים כי "החברה אינה צופה סיכון בגביית החוב".

בסיכום המחצית הראשונה של השנה החברה רשמה מכירות של 4.3 מיליארד דולר, גידול של כ־32% מהתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מחטיבת מערכות הטילים והחלל וחטיבת אלתא. התעשייה האווירית מציגה רווח גולמי של 806 מיליון דולר, עלייה של כ־35% בהשוואה שנה שעברה. הרווח התפעולי עמד על 483 מיליון דולר, גידול של כ־53% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, היא רשמה רווח נקי של כ־449 מיליון דולר, זינוק של 40% משנה לשנה. למרות החוב שהעביר את התזרים הרבעוני לנתון שלילי, במחצית התזרים חיובי, ועומד על 137 מיליון דולר - קיטון משמעותי לעומת 665 מיליון דולר במחצית המקבילה.