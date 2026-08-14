אחרי השיא של ה-S&P 500: יציבות בחוזים העתידיים על וול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:55

נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יולי שפורסמו לפני שעה קלה בארה"ב הפתיעו לרעה, עם ירידה לא צפויה של 0.6% - בפער רב מצפי הכלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס, שעמד על עלייה של 0.1%. נתוני הליבה, שלא כוללים מכירות רכב, ירדו ב-0.3%, לעומת צפי הכלכלנים לעלייה של 0.2%.

בעקבות הנתון, תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים, אשר רגישה יותר לציפיות הריבית הקצרות־טווח, יורדת כעת ב-2 נקודות בסיס לרמה של 4.12%.

15:35

כשעה לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים מצביעים על יציבות. לפי שעה, החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.2%.

אנסטסיה אמורוסו, אסטרטגית שווקים ראשית ב-Partners Group, אמרה ל-CNBC כי "השוק הוא שורי כרגע ובצדק", וציינה את רווחי החברות החזקים. לפי FactSet, נכון לעכשיו, יותר מ-90% מהחברות הכלולות ב-S&P 500 דיווחו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני, והצמיחה המצרפית של הרווחים שלהן נעה סביב 50%.

באירופה, המסחר מתנהל כעת במגמה חיובית. הבורסות בלונדון ובפריז עולות מעט מעל לרמת הבסיס שלהן, בעוד שבורסת פרנקפורט קופצת בכ-0.9%.

באסיה, המסחר הבוקר ננעל במגמה מעורבת. הניקיי טיפס בכ-0.6%, ההנג סנג נחלש בכ-1.1%, בורסת שנגחאי ננעלה ללא שינוי והבורסה בסיאול טיפסה בכ-2.4%, בתמיכת חברות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, שטיפסו בכ-2.5% ובכ-7.3%, בהתאמה.

אמש בוול סטריט, הבורסה בניו יורק סיימה את יום המסחר עם שיא חדש למדד ה-S&P 500, שחצה לראשונה את רף ה-7,800 נקודות ואז נסוג מעט. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.6%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עלה בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.1%.

ברקע למגמות המסחר אמש, מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב נותר ביולי ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מדד הליבה עלה ב־0.2%, מעט מתחת לתחזיות ל־0.3%. הנתון מגיע יום לאחר שמדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ב־0.1% ביולי, בהתאם לציפיות. נתוני האינפלציה המתונים מחזקים את ההערכות כי הפדרל ריזרב לא ימהר להעלות את הריבית בספטמבר, ותומכים בהמשך העליות בוול סטריט.

בין המניות שריכזו עניין:

נטפליקס עלתה לאחר שקרן פרשינג סקוור של ביל אקמן חשפה השקעה חדשה בחברה. אקמן כבר החזיק במניה בתחילת 2022, אך מכר אותה כשלושה חודשים לאחר מכן.

סופר מיקרו קומפיוטר - מניית יצרנית השרתים למרכזי נתונים המשיכה את הזינוק שלאחר הדוחות לאחר שקפצה ב־19% אתמול. תחזית החברה לרבעון הראשון עלתה על ציפיות האנליסטים, עם רווח מתואם של 1.01-1.10 דולר למניה והכנסות של 14.5-15.5 מיליארד דולר, לעומת צפי ל־72 סנט למניה והכנסות של 11.82 מיליארד דולר.

סיסקו - מניית ענקית ציוד התקשורת נפלה לאחר שתחזית החברה לשיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הראשון, 65%-66%, הייתה מעט מתחת לקונצנזוס של 66.1%. התחזית האפילה על תחזית שנת הכספים כולה, שהייתה חזקה. בגולדמן זאקס אמרו כי המניה צפויה להיסחר במגמה מעורבת, כאשר התחזית החזקה לשנת 2027 מתקזזת עם החששות לגבי שיעור הרווחיות הגולמית.

מניית אינטל עלתה לאחר שבנק אוף אמריקה הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניה, וציין כי גיוס ההון בהיקף של 20 מיליארד דולר עשוי לתמוך בתוכנית החברה להרחיב את פעילות ייצור השבבים שלה (Foundry).

ישראליות בוול סטריט:

וויקס , מאנדיי , פלייטיקה וצים זינקו בעוד סלברייט נפלה בכ-30% בעקבות הדוח הרבעוני. פאלו אלטו עולה בכ-2% לשווי שוק של 320 מיליארד דולר והיא רחוקה כ-4% מלהיות חברת טריליון השקל הראשונה בת"א.