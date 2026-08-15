עדכונים שוטפים

9:23 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על ספינה שהותקפה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז הסמוך לחופי עומאן

8:42 - בלבנון מדווחים על לפחות 7 הרוגים בתקיפה ישראלית באזור אנסאר שבדרום המדינה

7:11 - טראמפ אמר שיכריז על מצר הורמוז כשטח של ארה"ב, איראן: "הורמוז ייפתח וייסגר רק תחתינו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול (שישי) שיכריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח אמריקני - וגרר גל תגובות איראני. סגן שר החוץ של איראן, כאזם גאריבאבאדי, טען בפוסט ברשת X כי הורמוז נמצא תחת שליטתם: "המצר ייפתח וייסגר רק תחת פיקודה של איראן".

גאריבאבאדי עקץ את טראמפ וכתב כי "לא ניתן לתפוס את הורמוז באמצעות ציוץ או נושאת מטוסים, על ידי פקודה או נאום בחירות. כל עוד לא תקבלו את מציאות התבוסה ותפסיקו להתמכר לפנטזיות, איראן תמשיך לאכוף את המצור". לקריאת הכתבה.

6:31 - שר החוץ האיראני עראקצ'י: "ארה"ב חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השיט דרך מצר הורמוז"

3:45 - חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות טוענת שאחד מכלי השיט שלה הותקף בעת שחצה אמש את מצר הורמוז. לא דווח על נפגעים



פורסם לראשונה ב-N12.