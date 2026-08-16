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בארץ אחרי פציעת הלוחמים: בלבנון מדווחים על גל תקיפות במדינה
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לבנון | סיקור שוטף

אחרי פציעת הלוחמים: בלבנון מדווחים על גל תקיפות במדינה

צה"ל הנחה את תושבי הצפון להיערך ללילה עם "הדי פיצוצים עזים" - לקראת פעילות נרחבת הכוללת תקיפות אוויריות וירי ארטילרי כבד • בלבנון דיווחו על גל תקיפות באזור הרכס האסטרטגי עלי טאהר, שבו נצורים כמה עשרות מחבלי חיזבאללה • מוקדם יותר נפצעו שלושה לוחמי קומנדו מרחפן נפץ של חיזבאללה באותו רכס, צה"ל חיסל בתגובה מפקד גדוד רדואן שהתבצר עם משפחתו • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
חיילי צה''ל בגבול לבנון. ארכיון / צילום: דובר צה''ל
חיילי צה''ל בגבול לבנון. ארכיון / צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

01:33 - אחרי התקרית נגד כוח צה"ל: בלבנון מדווחים על תקיפות בדרום המדינה

בלבנון מדווחים הלילה (בין שבת לראשון) על גל תקיפות עוצמתי ברכס עלי טאהר. בתיעודים מקומיים נראים בשמי המדינה פיצוצים רבים ופטריות עשן. הדיווחים מגיעים אחרי שצה"ל הודיע לתושבי הצפון על פיצוצים שיישמעו במהלך הלילה, ועל רקע היערכות מוגברת של מערכת הביטחון לפעילות בלבנון שכוללת גלי תקיפה אווירית וירי ארטילרי כבד.

ההיערכות המבצעית מגיעה בעקבות שרשרת תקריות שהחלו בפגיעת רחפן נפץ בכוח מעוצבת הקומנדו ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון - תקרית שבה נפצעו שלושה לוחמים - והמשיכו בתגובה ישראלית עוצמתית שבמסגרתה חוסל מפקד גדוד בכוח רדואן. לקריאת הכתבה.

10:45 - קטאר הכחישה שהיא מחזיקה טייסים איראנים חיים. בפוסט שפורסם באתר X כתב דובר משרד החוץ הקטארי שצוותי חיפוש והצלה מצאו את שרידיו של אחד הטייסים ושבמדינה יצרו קשר עם איראן כדי לתאם מסירה. הדובר הוסיף שטהראן טרם הגיבה להזמנה

20:42 - תושבים בצפון עודכנו - צה"ל יתקוף הלילה בדרום לבנון: "יישמעו קולות נפץ"

20:22 - פיצוץ המטען בעזה: בצה"ל מעריכים שמדובר במטען ישן ולא באחד חדש שחמאס הניח בקו הצהוב

פורסם לראשונה ב-N12.