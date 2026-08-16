פרשת הזיהום בשדה דב ממשיכה להסתבך. בסוף השבוע רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הגישה לבית משפט השלום בהרצליה עדכון על התקדמות בדיקות הזיהום בקרקעות הפרטיות בגוש הגדול. זאת לאחר שבית המשפט דחה את הגרלת חלוקת הקרקעות לבקשת בעלי הזכויות, שביקשו לקבל תחילה תמונה על היקף הזיהום. אלא שרמ"י דיווחה על התקדמות הליכי הבדיקה והאישורים הנדרשים להמשך החקירה, אך לא הציגה ממצאים או מיפוי של הזיהום, והותירה את המשך הליך חלוקת הקרקעות תקוע.

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עו"ד דורון כוכבי, המייצג את מנהלי הקרקעות, אומר כי "הודעת רמ"י לא נותנת בהירות", וכי כל עוד לא יושלמו הבדיקות ויפורסמו תוצאותיהן, לרבות סימון מגרשים בעייתיים, המצב "ישליך בצורה שלילית על עסקאות נדל"ן באזור זה".

מטעם רמ"י נמסר: "החקירה מתקדמת וטרם הושלמה. ביהמ"ש עודכן בסטטוס המדויק. בזמן הקרוב החקירה תושלם והמידע ישוקף".

"לא מוכנים להיחשף למחלות קשות"

במקביל מתנהלים הליכים משפטיים גם מצד תובעים המבקשים לבטל הסכמים בעקבות גילוי הזיהום. כך למשל, בכתבי תביעה שהוגשו נגד גינדי ישראל באמצעות עוה"ד יורם תובל ואגם חייק ממשרד תובל־קול ושות', מבקשים התובעים להצהיר על בטלותם של ארבעה הסכמי אופציה שעליהם חתמו בשנת 2025 לרכישת דירות בפרויקט Vogue של החברה בשדה דב, ולהורות על השבת מלוא התמורה (כ־1.55 מיליון שקל).

לטענת התובעים, במועד החתימה על הסכמי האופציה לא נמסר להם דבר על הזיהום, והם לא ידעו עליו - "אחרת לא היו חותמים על האופציה". בעקבות גילוי הממצאים ע"י המשרד להגנת הסביבה בפברואר 2026, הם טוענים שאינם מוכנים להתגורר במתחם שלטענתם עלול לסכן את בריאותם ואינם מוכנים "להשתתף, בעל כורחם, בניסוי המסכן את שלומם וחושף אותם למחלות קשות, כולל סרטן".

לדבריהם, לא מדובר בחרטה או בחוסר כדאיות כלכלית, אלא ב"שינוי נסיבות משמעותי שלא היה בידיעתם בעת החתימה". עוד הם טוענים שגם אם הקרקע תנוקה, הדבר לא בהכרח ימנע חשיפה לזיהום שמקורו במגרשים סמוכים ובשטחים ציבוריים.

במישורים נוספים, התובעים טוענים כי גילוי הזיהום צפוי להשפיע גם על לוחות הזמנים והוודאות סביב הפרויקט, קבלת משכנתא וערך הדירות בעתיד. בכתב התביעה נטען כי יהיה צורך בהיערכות של גורמים שונים, וכי המצב עלול להביא לשינויים במועדי הבנייה והאכלוס, להקשחת התנאים לקבלת היתרי בנייה ולמחלוקות בנוגע למימון הבדיקות והשיקום. עוד נטען כי בשלב זה לא נקבעו לוחות זמנים ולא הוגדרו הגורמים שיבצעו את הבדיקות או שיישאו בעלויותיהן.

מגינדי החזקות נמסר: "המגרשים טרם נמסרו לחזקתנו, ובשלב זה טרם הושלמו הבדיקות וטרם התקבלו הנחיות בנושא. באשר להליך המשפטי, החברה דוחה את הטענות ואת הניסיון להפעיל עליה לחץ פסול באמצעות התקשורת. ההגנה תתנהל בבית המשפט".