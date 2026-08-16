"הסכם הפשרה משקף פתרון ראוי, הוגן ומאוזן לתובענה בנסיבות העניין. ההסדר יחסוך את המשך ההתדיינות וגלומה בו תועלת ראויה לחברי הקבוצה", כך קבע בית המשפט המחוזי בת"א באשר להסכם הפשרה שהוגש לאישורו וניתן לו תוקף של פסק דין. התובענה הייצוגית הוגשה בטענה כי הוט מובייל בע"מ גובה מלקוחותיה תשלומים בגין שירות שכביכול מסופק להם בשם "חבילת שיחות לחו"ל", וזאת מבלי שלקוחותיה ביקשו את השירות.

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הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים יביא לסיום ההליכים בקשר לבקשת האישור. לטענת הוט מובייל, לא היה בהתנהגות המיוחסת לה בבקשת האישור כדי להפר את התחייבויותיה כלפי הצרכנים השונים. קבוצת התובעים הזכאים לפיצוי מונה 785,291 מנויים, כך לגישת הוט מובייל, וסכום הפיצוי לחברי הקבוצה יעמוד על 40% מסכום הגבייה הנטענת שלא כדין. על פי הערכה, סכום זה עומד, נכון ליום החתימה על הסכם הפשרה, על כ־15 מיליון שקל (כולל מע"מ), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

לפי אותו הסדר, ניתן יהיה לפרוע את הסכום בהשבה כספית או בהטבות, לפי בחירת הלקוח. הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה היא "כל לקוחות הוט מובייל שחויבו בתשלום בגין ‘חבילת שיחות לחו"ל’, וזאת במהלך 7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד המועד שבו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה הפך לחלוט".

הערעור שהגישה היועמ"שית

היועמ"שית הגישה התנגדות להסדר הפשרה במתכונתו, ובית המשפט אישר אותו. התנגדותה התבססה על מספר מישורים. אחד מהם נוגע להסדרה העתידית, שמאפשרת, כך לגישתה, "הסכמה משתמעת" של לקוחות לשירות ולא הסכמה מפורשת. עוד הביעה התנגדות בנוגע לתשלום שכר הטרחה, שלדעתה עליו להיות משולם במועד יישום הסכם הפשרה כדי ליצור תמריץ ליישומו. כמו כן, סברה כי עילת התביעה חזקה.

בית המשפט עמד על כך שבמסגרת ההסדרה העתידית הוט מובייל חידדה ורעננה את נהליה בקרב נציגי המכירות והשירות השונים, והבהירה את החשיבות שבהצגת הפרטים על אודות השירות בעת שיחת המכירה, וכן את העובדה כי ניתן להסיר שירות זה בכל עת. עוד נקבע כי היא תשלח הודעות לחברי הקבוצה, המיידעות אותם כי הם משלמים עבור השירות.

לצד זאת, בית המשפט הורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שיוגש, אם יוגש, כיוון שעומדים ותלויים שני הליכים שעליהם כבר הוגש ערעור, ולטענת היועמ"שית הם רלוונטיים למקרה הנוכחי.