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רשות החשמל

השיטה החדשה של רשות החשמל, וההשפעה על החשבון החודשי שלכם

ברשות החשמל ובחברת נגה מפרסמים שימוע לשיטת תמחור חדשה ליצרני החשמל הפרטיים • התעריף יעלה, לצד צמצום פיצויים ותשלומים שהם מקבלים היום • הרציונל: הגברת הוודאות שתאפשר הגדלת כושר הייצור בטווח הבינוני והארוך • ההשלכות בטווח הקצר: התייקרות אפשרית לצרכנים של ספקי החשמל הפרטיים

בר לביא 13:41
חשבון החשמל בישראל צפוי לגדול / צילום: Shutterstock, Xiangli Li
חשבון החשמל בישראל צפוי לגדול / צילום: Shutterstock, Xiangli Li

רשות החשמל וחברת ניהול המערכת נגה, פרסמו הצעת החלטה לשימוע ציבורי, במסגרתה יעבור שוק החשמל הסיטונאי לשיטת חישוב מחיר חדשה בשם MCP החל מינואר 2027. מדובר בשינוי שאמור מצד אחד להעלות את המחיר שמקבלים יצרני החשמל היום, אך מנגד להפחית את התשלומים הנוספים שהם מקבלים ממנהל המערכת ולייצר ודאות לטווח הארוך.

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המודל החדש, שנבנה בליווי מומחים בינלאומיים, מחליף את שיטת התמחור הקיימת SMP, ואמור לגלם את כלל אילוצי המערכת ומגבלות הרשת, במטרה לשקף את עלויות הייצור האמיתיות ולתקן עיוותים קיימים.

בבסיס המהלך עומדות שתי פעולות משלימות. מצד אחד, השיטה החדשה תביא לעלייה במחיר השוק הסיטונאי, זה שמשלמים ספקי החשמל הפרטיים לתחנות. מנגד, היא תצמצם משמעותית "תשלומים נוספים" ששולמו עד כה ליצרנים מחוץ לשוק באמצעות מנגנוני הגנה רגולטוריים.

כמו כן, ברשות מתכוונים להטיל מגבלות על הצעות מחיר חריגות באמצעות מערכת פיקוח עם תקרת מחיר. ההחלטה להדק את הפיקוח התקבלה לאחר שבדיקות העלו כי תחנות כוח פרטיות המשיכו להגיש הצעות מחיר מנופחות המנותקות מעלויות הייצור. מבחינת הרשות, החלת המודל החדש ללא פיקוח מראש על ההצעות הייתה מובילה לזינוק בלתי מבוקר במחיר שגובים היצרנים. השילוב בין שני הצעדים נועד לגדר את העלויות, להפחית את התנודתיות בשוק ולהעניק ודאות רגולטורית ופיננסית ארוכת טווח, הן ליצרנים ולגופים המממנים הקמת תחנות חדשות, והן למספקי החשמל הפרטיים החשופים למחירי השוק.

מבחינת הצרכנים, המהלך צפוי להסתכם בתוספת מצרפית מתונה יחסית של כ-100 עד 150 מיליון שקלים בשנה. על פי הערכות, מדובר בתוספת של כחצי אחוז בלבד לתעריף החשמל בטווח הקצר. ברשות סבורים כי מדובר במחיר כדאי בתמורה ליציבות, מניעת תנודתיות קיצונית ויצירת תמריץ להגדלת כושר הייצור במשק - מה שבטווח הארוך יסייע להוזלת התעריפים.