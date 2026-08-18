ירידה חדה בשווי: שיין מאבדת גובה לקראת הנפקה בהונג קונג

ענקית האופנה המקוונת שיין (Shein) נערכת להנפקה בהונג קונג לפי שווי של כ-25 מיליארד דולר בלבד - כרבע מהשווי שלפיו גייסה הון לפני ארבע שנים, כך על-פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שציטט מקורות המעורים בפרטים. הירידה החדה בשווי משקפת את ההאטה בצמיחה, את העלייה בעלויות הסחר ואת הקשחת הרגולציה בשווקים המרכזיים של החברה.

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לפי שני מקורות ששוחחו עם רויטרס, השווי שאליו מכוונת שיין בהנפקה צפוי לעמוד על כ-25 מיליארד דולר. מקור שלישי ציין כי טווח השווי הנבחן הוא 25-28 מיליארד דולר, בהתאם לטווח המחירים המשווק למשקיעים. מדובר בירידה נוספת לעומת הערכות מתחילת אוגוסט, אז דווח כי החברה מכוונת לשווי של 40-30 מיליארד דולר.

שיין, שנוסדה בסין ב-2012 ומוכרת פריטי אופנה במחירים זולים בכ-160 מדינות, צפויה לפי רויטרס להשיק את ההנפקה כבר בהמשך השבוע. החברה מתכננת להנפיק עד 8% ממניותיה, כך שבשווי של 25 מיליארד דולר היקף הגיוס עשוי להגיע לכ-2 מיליארד דולר.

נציין כי בסבב גיוס שנערך ב-2022 הוערכה שיין ב-98.2 מיליארד דולר. מאז השתנתה הסביבה העסקית שבה היא פועלת. ארה"ב ושווקים מרכזיים נוספים הקשיחו את היחס לפלטפורמות מסחר שמוכרות מוצרים זולים מתוצרת סין, ובמקביל גברו התחרות, עלויות הסחר והפיקוח הרגולטורי.

הפסדים והאטה במכירות

ההאטה ניכרת גם במספרים. הכנסות שיין נטו צמחו ב-41.1% ב-2023 וב-20.7% ב-2024, אך ב-2025 קצב הצמיחה ירד ל-8% בלבד, וההכנסות הסתכמו ב-41.8 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של 2026 כבר נרשמה צמיחה של 1.1% בלבד, בין היתר בעקבות מכסים והיטלים שהוטלו בארה"ב מאז מאי אשתקד.

במקביל, שיין עברה ברבעון הראשון של השנה להפסד של 99 מיליון דולר, לאחר שהמכירות האטו. לפי מסמכים שהגישה לבורסת הונג קונג ביולי, היא רשמה גם הפסדי שווי של 328 מיליון דולר בגין מניות המירות.

ב-2025 רשמה שיין רווח נקי של 2.06 מיליארד דולר. אם תונפק לפי שווי של 25 מיליארד דולר, המשמעות היא תמחור במכפיל 12 של הרווח השנתי - רמה נמוכה משמעותית מזו ששיקפה הערכת השווי שלה בשנות הצמיחה המהירה.

הפחתת השווי עשויה להשפיע גם על מבנה ההחזקות בחברה. לפי תשקיף ההנפקה, שיין עשויה להידרש להקצות מניות נוספות לחלק מהמשקיעים שהשקיעו בה לפני ההנפקה, אם השווי הסופי יהיה נמוך מספים שנקבעו מראש.

לפי רויטרס, חלק מהמשקיעים שהשתתפו במצגות לקראת ההנפקה או בחנו את הדוחות האחרונים של החברה, הטילו ספק ביכולתה של שיין לחזור לקצבי הצמיחה שאפשרו לה להגיע לשווי של כמעט 100 מיליארד דולר ב-2022.

מכה משמעותית בארה"ב

הירידה בשווי מגיעה אחרי שנה שבה המודל העסקי של שיין ספג מכה משמעותית באחד השווקים החשובים שלה. לפני כשנה דיווחנו בגלובס כי ממשל טראמפ ביטל את פטור ה-"de minimis", שאיפשר לחברות כמו שיין לשלוח לארה"ב חבילות בשווי של עד 800 דולר ללא מכס, ובמקביל החריף את המכסים על מוצרים מסין. המהלך איים בדיוק על היתרון שעליו נבנתה שיין - היכולת למכור פריטי אופנה זולים במיוחד ולשלוח אותם במהירות ישירות לצרכן האמריקאי.

באותה עת כבר ניכרו סימנים ללחץ על שרשרת האספקה של החברה. ספקים בסין סיפרו לרויטרס כי ההזמנות משיין ירדו, על רקע ניסיונות להעביר חלק מהייצור למדינות אחרות ובהן וייטנאם. אלא שמעבר כזה כרוך בעלויות גבוהות יותר ובזמני ייצור ומשלוח ארוכים יותר - שני גורמים שעלולים לפגוע בליבת המודל של שיין.

החברה מצדה דחתה אז את הטענות כי היא מעבירה את שרשרת האספקה מסין והצביעה דווקא על גידול במספר הספקים שלה במדינה.