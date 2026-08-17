סין פותחת לראשונה נתיב שיט קבוע להובלת מטענים דרך האזור הארקטי

הובלת מטענים דרך הקוטב הצפוני מעולם לא הייתה כדאית מבחינה כלכלית, עד עכשיו.

שינויי האקלים והמלחמה במזרח התיכון משנים את החישוב הכלכלי שבגללו עד כה אוניות העדיפו להפליג בנתיבים ארוכים יותר בין אסיה לאירופה. חברה סינית השיקה ביום שבת את שירות הובלת המטענים הקבוע הראשון לאירופה דרך הים הארקטי, בתקווה ליהנות מזמני הפלגה קצרים יותר ומצריכת דלק נמוכה יותר.

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חברת הספנות סי לג'נד תשלח את האונייה דובאי טאואר מנינגבו שבסין לפליקסטו שבבריטניה, בנתיב שהיא מכנה "ארקטיק אקספרס", העובר לאורך החוף הצפוני של רוסיה. הפלגת האונייה, המסוגלת לשאת 1,740 מכולות באורך של כ־6.1 מטרים, היא הצעד המסחרי המשמעותי ביותר באזור הארקטי מאז שאונייה של חברת מארסק השלימה לראשונה את השיט בנתיב בשנת 2018.

הסיבות

ההתחממות הגלובלית היא גורם מרכזי מאחורי הנתיב החדש, אך אינה היחידה. כמעט מחצית מקרח הקיץ באזור הארקטי, שטח הגדול פי ארבעה מטקסס, נמס במהלך חמישה עשורים, וכך נפתח נתיב שניתן להסתמך עליו במידה רבה יחסית בחודשי הקיץ. במקביל, מחירי הנפט הגבוהים והתקפות המורדים החות'ים בים האדום הפכו את הנתיבים המסורתיים ליקרים ומסוכנים יותר.

מעבר לכך, לבייג'ינג יש שאיפות למלא תפקיד בעתידו של האזור הארקטי, מה שמוסיף מימד גאו־פוליטי לנתיב הספנות של החברה הסינית.

בשנה שעברה סי לג'נד השלימה הפלגת ניסיון מאסיה לאירופה בזמן שיא של 20 יום. מדובר בכמחצית ממשך ההפלגה דרך כף התקווה הטובה שבאפריקה, נתיב שבו משתמשות כיום חברות ספנות רבות בשל חוסר הוודאות בים האדום.

הדלק מהווה 70% או יותר מהעלויות במהלך ההפלגה, אמר אלן מרפי, אנליסט לשעבר במארסק שמנהל את חברת המחקר סי אינטליג'נס.

עם זאת, חיסכון בדלק באמצעות קיצור הדרך אינו הופך נתיב באופן אוטומטי לרווחי. דמי הביטוח באזור הארקטי גבוהים ב־40% מאלה שבנתיב כף התקווה הטובה, אמר ג'ונתן סטינברג, כלכלן בחברת ביטוח האשראי קופאס. כלי השיט הארקטיים של סי לג'נד קטנים יחסית. וגם לאחר ההתחממות, לעתים עדיין נדרשת שוברת קרח כדי לסייע לאוניית המטען.

אבל אם האונייה יכולה להפליג ללא שוברת קרח, לפי קופאס, הנתיב הארקטי כבר זול יותר בנסיבות מסוימות מהפלגה דרך כף התקווה הטובה. לפי הערכת החברה, במחירי הנפט הנוכחיים, העומדים על כ־90 דולר, עלות הובלת מטען נוזלי בתפזורת, כמו גז טבעי נוזלי, עשויה להיות נמוכה ב־33% לעומת נתיב כף התקווה הטובה, ואילו הובלת מטען יבש בתפזורת, כמו דגנים, עשויה לעלות כ־8% פחות.

הנתיב פתוח למעבר רק בקיץ ובסתיו. סי לג'נד מתכננת שמונה הפלגות בין אוגוסט לסוף אוקטובר, לפני שתנאי הקרח יהפכו לקשים מדי.

"זו לא תעלת סואץ"

"זו לא תעלת סואץ, אבל זה מספר משמעותי עבור האזור הארקטי. הוא מראה שיש כאן פוטנציאל", אמר מלטה הומפרט, מייסד המכון הארקטי שבסיסו בארה"ב ומחבר ספר על הספנות הסינית באזור הארקטי.

גם בקיץ נאלצות אוניות לנווט בין גושי קרח מסוכנים ולהתמודד עם מזג אוויר שמשתנה במהירות. לקראת סוף עונת השיט באוקטובר, השמיים חשוכים רוב שעות היממה.

מכלית רוסית ספגה נזק חמור לגוף האונייה בעת שהפליגה בנתיב הארקטי, אף שלוותה בשוברת קרח, מסרה ביום חמישי חברת הביטוח שלה, אלפא סטרחובניה. החברה הוסיפה כי שילמה פיצויים בסך של 650 אלף דולר.

קופאס מעריכה כי בתוך חמש השנים הקרובות יהיה ניתן להעביר 3.5% מהסחר בין מזרח אסיה, אירופה וצפון אמריקה דרך נתיבים ארקטיים, בהיקף סחורות של 64 מיליארד דולר.

בקיץ שעבר עברו בנתיב הים הצפוני, העובר לאורך החוף הצפוני של רוסיה, מספר שיא של 23 אוניות מטען. זהו מספר זעום בהשוואה לתעלת סואץ, שבה עברו יותר מ־30 אוניות מדי יום.

סכנה פוליטית

חברות מערביות שרוצות ללכת בעקבות סי לג'נד נאלצות לנווט גם במים פוליטיים מסוכנים. רוסיה טוענת לריבונות על נתיב הים הצפוני כולו, והיתרי השיט בו מונפקים בידי רוסאטום, תאגיד הגרעין שבשליטת המדינה.

"חברות מערביות נמצאות בעמדה מורכבת", אמר הומפרט מהמכון הארקטי. "באיזה שלב הן חוזרות למים? מתי זה הופך להכרח כלכלי, ואיך שוקלים את זה מול הסיכונים הסביבתיים והמימד הפוליטי?"

נתיב ארקטי חלופי, המעבר הצפון מערבי, המחבר בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט דרך האזור הארקטי של קנדה, קשה יותר למעבר, משום שהוא מורכב בעיקר מנתיבי מים צרים שבהם הקרח נוטה להצטבר. המספר הגבוה ביותר של אוניות מטען שהשלימו את המעבר בשנה אחת היה 13, בשנת 2023.

סין הכריזה על עצמה כ"מדינה הקרובה לאזור הארקטי", אף שאין לה גישה למים הארקטיים. כדי להשתמש בנתיב הים הצפוני היא תלויה ברצונה הטוב של רוסיה.

"בייג'ינג חוששת שאם היא לא תבסס כבר עכשיו נוכחות אסטרטגית משמעותית באזור הארקטי, יהיה לה קשה יותר לעשות זאת בעתיד", אמר מארק לנטיין, מומחה לגאו־פוליטיקה של אזורי הקוטב באוניברסיטה הארקטית של נורווגיה בטרומסה. עם זאת, לדבריו, "סין צריכה להיזהר שלא ליצור את הרושם שהיא מנסה לערער על הסדר האסטרטגי באזור הארקטי".

סי לג'נד לא השיבה לבקשות לתגובה.

כל פעילות באזורי הקוטב תורמת למאמציה של סין לרכוש מומחיות בשיט באזור הארקטי. למדינה יש גם שלוש שוברות קרח וספינת סיוע, שנמצאות כעת במסע מחקר מדעי בן כמה חודשים מצפון לגרינלנד. מסעות מדעיים ומסחריים יכולים לספק נתונים על משאבי טבע הנמצאים מתחת לכיפות הקרח הנמסות וכן מידע שיכול לסייע במיקום צוללות חמושות בנשק גרעיני.

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.