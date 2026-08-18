"הונאה": תביעה לא שגרתית של בנק לאומי נגד מטא

בנק לאומי תובע 26 מיליון שקל ממטא. הסיבה: "תופעה רווחת", כפי שמכנה זאת הבנק, במסגרתה פרסומי הונאה ממומנים מתפרסמים בפלטפורמה של מטא, תוך שימוש בשם הבנק, בסימני המסחר שלו, במאפייני המיתוג ובסממנים נוספים היוצרים מצג כוזב כאילו מדובר בפרסומים מטעם הבנק.

מדובר בתביעה יוצאת דופן, בעיקר כיוון שאנו רגילים לראות אנשים פרטיים שתובעים על הונאות ברשת - וכאן בנק גדול בישראל לוקח עליו את המשימה.

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לאומי טוען כי הפרסומים מציגים בין היתר הבטחות להטבות, למענקים, לזכויות, לרווחים מהירים ולהזדמנויות השקעה - והכול "באופן שנועד למשוך את ציבור לקוחות הבנק להיכנס למודעה ולמסור לגורמים, שבהמשך יתגלו כזדוניים, פרטים אישיים ובהם פרטי חשבון בנק ופרטי זיהוי, ובהמשך לעשות שימוש בפרטים אלה לצורך התחברות לחשבונותיהם, ביצוע פעולות בלתי מורשות והוצאת כספים מחשבונותיהם".

לטענת הבנק, מדובר בפרסומים ממומנים אשר בגינם מטא גרפה לכיסה כספים רבים ומתעשרת מהם - זאת, כך נטען, "תוך מודעות בפועל ולמצער תוך עצימת עיניים לכך שמדובר בפרסומים בלתי לגיטימיים ומזיקים".

"להדליק נורה אדומה"

בתביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין עופר פליישר, סיוון ברש ויהונתן שולמן ממשרד גורניצקי, נטען כי למטא עומדים האמצעים והמידע הדרושים כדי לזהות חלק ניכר מהפרסומים הבעייתיים עוד לפני עלייתם לאוויר.

"רוב (אם לא כל) פרסומי ההונאה הם כאלה שברור כבר על פניהם שאינם פרסומות לגיטימיות, ואין צורך בעבודת 'בילוש' מיוחדת על-מנת לזהות את הסימנים המחשידים המופיעים בהם", טוען לאומי.

לטענת הבנק, "הדבר היה חייב להדליק נורה אדומה אצל מטא לפני שניתן האישור לפרסום", במיוחד כאשר "למטא היה ועודנו מידע המאפשר לה להבחין בין פרסומים לגיטימיים מטעם הבנק לבין פרסומים שאינם לגיטימיים". חרף זאת, נטען, מטא "הסתפקה לכל היותר בטיפול חלקי, נקודתי ומאוחר שאינו מספק כלל וכלל", אף שמדובר "בתופעה ידועה".

לפי התביעה, התוצאה היא שמטא גורפת את ההכנסות, בעוד הנטל כולו נופל על הבנק ועל הציבור. "הנתבעת מאפשרת את המשך פרסומם והפצתם של פרסומי ההונאה המזיקים, תוך הפקת רווח משירות הפרסום הממומן והחצנת הסיכונים והנזקים הנגרמים מהם על הבנק, על ציבור לקוחותיו ועל הציבור בכלל".

החמרה דרמטית בחודש האחרון

לאומי מדגיש כי התביעה מוגשת כעת בעקבות החמרה דרמטית בתופעת פרסומי ההונאות במהלך חודש יולי האחרון. "בחודש יולי לבדו אותרו 243 מקרים של פרסומי הונאה - למעלה מ-100 מקרים יותר מסך המקרים שאותרו בכל המחצית הראשונה של 2026".

לטענת לאומי, מדובר בעלייה של מאות אחוזים בהשוואה לממוצע החודשי בחודשים שקדמו ליולי 2026. עוד צוין כי הבנק הצליח למנוע נזקים בהיקף מצטבר של 9.2 מיליון שקל.