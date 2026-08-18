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שוק ההון והשקעות מטריקס נפגעה מהשקל; אורבניקה נשענה על שטחים ולא על מכירות
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מטריקס צמחה אך נפגעה מהשקל; הצמיחה באורבניקה נשענה על שטחים ולא על מכירות

שתי החברות מדווחות על קפיצה חדה ברווח הנקי ברבעון השני - 36% במטריקס ו-70% באורבניקה-הודיס • במטריקס, התחזקות השקל חתכה יותר מחצי מצמיחת ההכנסות • באורבניקה-הודיס הצמיחה נשענת על פתיחת סניפים, בעוד המכירות בחנויות הקיימות בירידה

כתבי גלובס 12:20

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12:31
מטריקס מציגה זינוק ברווח הנקי - אך התחזקות השקל חתכה את הצמיחה
חברת שירותי ה-IT סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 2.1 מיליארד שקל וקפיצה של 36% ברווח הנקי ל-123 מיליון שקל • בנטרול השפעת שערי החליפין הצמיחה עמדה על 15.6% לעומת 6.3% בפועל • החברה תחלק דיבידנד של כ-92 מיליון שקל; המניה מגיבה בעליות
12:29
זינוק ברווח הנקי, ירידה בחנויות הזהות: הדוחות המעורבים של אורבניקה-הודיס
הכנסות הקבוצה ברבעון השני זינקו ב-22.6% ל-279 מיליון שקל והרווח הנקי קפץ בכ-70%, בעיקר הודות להרחבת שטחי המסחר והתחזקות השקל ● עם זאת, המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-0.3% כשרשת הודיס ממשיכה להציג חולשה, ובסיס ההשוואה לרבעון המקביל נותר חריג