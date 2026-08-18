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מטריקס מציגה זינוק ברווח הנקי - אך התחזקות השקל חתכה את הצמיחה

חברת שירותי ה-IT סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 2.1 מיליארד שקל וקפיצה של 36% ברווח הנקי ל-123 מיליון שקל • בנטרול השפעת שערי החליפין הצמיחה עמדה על 15.6% לעומת 6.3% בפועל • החברה תחלק דיבידנד של כ-92 מיליון שקל; המניה מגיבה בעליות

התחזקות השקל פגעה בצמיחה של מטריקס ברבעון השני של השנה, והיא הסתכמה ב-6.3%, בעוד שבנטרול השפעת שערי החליפין החברה הייתה צומחת ב-15.6%. למרות זאת, המשקיעים הגיבו בחיוב לדוחות חברת שירותי ה-IT והמניה עולה בפתיחת המסחר.

מטריקס סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 2.1 מיליארד שקל, ובמחצית הראשונה ההכנסות הגיעו ל-4.2 מיליארד שקל. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-202 מיליון שקל, עלייה של 10.6% ביחס לרבעון המקביל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-36% ל-123 מיליון שקל, ומתחילת השנה הוא הסתכם ב-243 מיליון שקל. מטריקס השלימה מוקדם יותר השנה את המיזוג עם החברה-האחות מג'יק.

בחלוקה לפי תחומי פעילות, תחום פתרונות ה-IT , מוצרים, שירותים וייעוץ בישראל צמח ב-8.7% ביחס לרבעון המקביל ורשם הכנסות של קרוב ל-1.3 מיליון שקל, עם שיעור רווח תפעולי של 9.7%. תחום פתרונות IT, מוצרים ושירותים בחו"ל, רשם ירידה של 6.9% להכנסות של 343 מיליון שקל, אך בחברה מציינים שעל בסיס שערי חליפין קבועים הוא היה רושם צמיחה של 13%. למרות השחיקה בהכנסות, שיעור הרווח התפעולי של התחום הסתכם ב-12.2% לעומת 11.7% ברבעון המקביל. תחום פתרונות הענן ותשתיות המחשוב צמח ב-16.8% להכנסות של 549 מיליון שקל, עם שיעור רווח תפעולי של 7.3%.

במקביל לפרסום הדוחות מטריקס הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 91.6 מיליון שקל (99 אגורות למניה). בעלת השליטה בחברה, פורמולה מערכות, תקבל כ-44 מיליון שקל מהסכום שיחולק, וגם מניית פורמולה נסחרה במגמה חיובית לאחר הדוחות של מטריקס.

מנכ"ל מטריקס, מוטי גוטמן, מסר: "התוצאות העסקיות שלנו במחצית הראשונה משקפות את עוצמתה של מטריקס ואת יכולתה להמשיך לצמוח ולהגדיל את רווחיה גם בסביבה עסקית ומאקרו-כלכלית מורכבת. אנו מציגים צמיחה רחבה לאורך זמן בפעילויות הליבה של החברה, בתחומי הענן, ה-AI וה-Data, לצד התרחבות הפעילות הבינלאומית שלנו. התוצאות בולטות במיוחד לנוכח התחזקות השקל, כאשר במונחי מטבע קבוע הצגנו ברבעון צמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות וברווח התפעולי, תוך שיפור שיעורו מההכנסות וגידול חד ברווח הנקי". לדברי גוטמן, המיזוג עם מג'יק הרחיב משמעותית את מגוון היכולות והפתרונות והחברה פועלת למיצוי הפוטנציאל והעמקת הסינרגיה בין הפעילויות. במקביל הזכיר גוטמן את רכישת לאור אנרגיה שמרחיבה את הפעילות הביטחונית בחברה.

מטריקס נסחרת בשווי של כ-8.4 מיליארד שקל, אחרי ירידה של 35% במחיר המניה מתחילת השנה, בעיקר בשל חולשה במניה בתחילת השנה על רקע החשש שהתפתחות ה- AI תפגע בעסקי חברות ה-IT.

שירי חביב ולדהורן