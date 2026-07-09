חברת שירותי ה-IT מטריקס רוכשת את השליטה בחברת לאור אנרגיה, העוסקת בתחום המערכות האלקטרו-מכניות ופונה לשוק הביטחוני. מטריקס תשלם 73 מיליון שקל עבור 80% מהחברה בעסקה שתכלול גם אופציות מכר ורכש (Put/Call) הדדיות על יתרת המניות. לאור אנרגיה, שעוסקת באינטגרציה של מערכות חשמל ורכיבים מכניים-חשמליים, פועלת מאזור התעשייה ציפורית ומעסיקה 65 עובדים. במסגרת העסקה נקבעו הסדרים לגבי המשך העסקתם של אנשי מפתח בחברה.

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לאור רשמה בשנת 2025 הכנסות של 98.1 מיליון שקל, צמיחה של 13% לעומת שנת 2024. הרווח התפעולי שלה גדל ב-71.4% ל-15.5 מיליון שקל, ובשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי של 11.9 מיליון שקל, עלייה של 46%.

במטריקס מציינים שהרכישה תעמיק את פעילותה בשוק הביטחוני, שהוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה, והיא תוכל להציע פתרונות מקצה-לקצה החל משלב התכנון ועד שלב ההטמעה, השירות והתחזוקה. "החברה מעריכה כי פעילות לאור עשויה לאפשר לה להרחיב את הצעת הערך שלה ללקוחות קיימים וחדשים בישראל ובחו"ל, תוך שילוב הדרגתי של פעילות לאור בקבוצת מטריקס", נכתב בדיווח לבורסה. העסקה כפופה לאישור רשתות התחרות והיא תמומן באמצעות המקורות העצמיים של מטריקס.

לאור אנרגיה נוסדה ב-1993 על-ידי אורי כספי, ומוחזקת על-ידו ועל ידי החברה הגרמנית Benning בחלקים שווים.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, אמר כי "רכישת לאור אנרגיה מהווה מהלך אסטרטגי נוסף בבניית מעמדה של מטריקס כאחת מקבוצות הטכנולוגיה המובילות בתחום הביטחוני. החברה מביאה עמה יכולות ייחודיות בעולם המערכות האלקטרו-מכניות והאנרגיה הקריטית, המשלימות באופן טבעי את יכולות התוכנה, הסייבר, התשתיות והאינטגרציה של מטריקס". לדבריו, השילוב בין החברות יאפשר להן להציע פתרונות רחבים ומלאים יותר. גוטמן הוסיף שכבר היום היקף הפעילות הביטחונית של מטריקס עולה על מיליארד שקל בשנה, ועם הרכישה הפעילות תתרחב.

אורי כספי, מייסד ומנכ"ל לאור אנרגיה, מסר: "ההצטרפות למטריקס היא צעד משמעותי עבור לאור אנרגיה וצוות עובדיה. אנו מאמינים שהשילוב בין היכולות ההנדסיות והייצוריות שפיתחנו במשך שנים לבין העוצמה הטכנולוגית, יכולות האינטגרציה והפריסה הרחבה של מטריקס ייצור ערך משמעותי ללקוחותינו ויאפשר לנו להוביל יחד פרויקטים גדולים ומורכבים יותר עבור מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות".

מטריקס השלימה מוקדם יותר השנה את המיזוג עם מג'יק והיא נסחרת כיום בשווי של כ-7.9 מיליארד שקל. מניית מטריקס ירדה מתחילת השנה בכ-38%, על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות התוכנה וה-IT בעקבות התפתחות מודלי AI מתקדמים. עם זאת, המניה עלתה ב-15% בימי המסחר האחרונים.