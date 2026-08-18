חשד: תושב אשקלון חדר למחשבים של עשרות חברות ואסף חומר רגיש

בלשי יחידת הסייבר להב 433 עצרו תושב אשקלון בחשד להחדרת נוזקה לעשרות חברות בישראל. על פי החשד, הוא אסף חומרים ומידע רגיש מהמערכות שלהן, ולאחר החקירה הסמויה במסגרתה פעלו חוקרי היחידה להתחקות אחר זהותו, היום (ג') בשעות הבוקר המוקדמות עצרו אותו בלשיה וערכו חיפוש בביתו וכן במספר חברות נוספות.

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החשוד נחקר באזהרה בגין עבירות על חוק המחשבים, האזנת סתר, פגיעה בפרטיות ועבירות נוספות ובסיום חקירתו הובא לביהמ"ש השלום בראשל"צ להארכת מעצר ומעצרו הוארך עד לתאריך 23/8/26.

שמו נאסר לפרסום בשלב זה. הפרשייה מלווה ע"י מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.