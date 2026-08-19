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צה"ל | סיקור שוטף

ישראל מקבלת אחריות לתקיפה בסוריה: "הזהרנו שוב ושוב"

התקיפה לפנות בוקר בסוריה הקפיצה את האמריקאים - שחוששים מפתיחת חזית בין ישראל לטורקיה • התקיפה מנסה לאותת לטורקים: לא תוכלו להציב בגבולות סוריה אמצעי לחימה וליהנות מעליונות אווירית • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:40
גבול ישראל-סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa
גבול ישראל-סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa

עדכונים שוטפים

06:32 - ישראל מקבלת אחריות לתקיפה בסוריה: "הזהרנו שוב ושוב, לא נסבול איומים על ביטחון המדינה"

התקיפה לפנות בוקר בסוריה הקפיצה את האמריקאים - שחוששים מפתיחת חזית בין ישראל לטורקיה. התקיפה מנסה לאותת לטורקים: לא תוכלו להציב בגבולות סוריה אמצעי לחימה וליהנות מעליונות אווירית. בכיר ישראלי ל"מהדורה המרכזית" על המשא-ומתן עם סוריה: "נסיגה? ניתן לקבל באמצעותה הישגים מדיניים". לכתבה המלאה

23:46 - דובר משרד החוץ האיראני מזהיר מפני האשמות "חסרות בסיס"

23:27 - משרד החוץ של איחוד האמירויות אחרי שיגור הטילים מאיראן: הופסקו כל הפעילויות, סחר החליפין והעסקאות הפיננסיות עם איראן לנוכח ההסלמה האזורית - עד להודעה חדשה

23:26 - ישראל מקבלת אחריות לתקיפה בסוריה

23:07 - חברת הנפט הסורית מסרה כי על פי חקירות ראשוניות, הפיצוץ הוא תוצאה של "מעשה חבלה מכוון" - כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית של סוריה

22:39 - השליח המיוחד של ארה"ב לסוריה, טום באראק, לרויטרס: "התקיפות הישראליות על בסיס חיל האוויר בסוריה משקפות את ההערכה שטורקיה עשויה להגביר את נוכחותה שם בעתיד הקרוב. טורקיה לא קיבלה אזהרה מפני התקיפות הישראליות, וייתכן שהייתה יכולה להיערך באופן סביר לתגובה משלה. הדבר מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך שיכלול את ישראל, סוריה וטורקיה, מנגנון שאנו פועלים באופן פעיל להקמתו"

22:39 - משרד ההגנה של איחוד האמירויות: שני הטילים הבליסטיים ששוגרו מאיראן כוונו לעבר תנועת השיט הימי ונפלו בים. אנו נמצאים בכוננות ובמוכנות מלאה להתמודדות עם כל איום ולהגיב בנחישות לכל ניסיון לערער את ביטחון המדינה או את ביטחון השיט באזור

21:12 - שר החוץ הצרפתי מעדכן כי שני דיפלומטים איראנים יגורשו בימים הקרובים, לאחר ששני דיפלומטים צרפתים "הותקפו באופן שערורייתי" ומכוון ב-19 ביולי

21:03 - הטלוויזיה האיראנית מצטטת את שר החוץ עבאס עראקצ'י: "אמרנו למתווכים שאיננו מקבלים הפסקת אש - אלא שיש להביא לסיום המלחמה"

21:02 - חייל בצבא ארה"ב נהרג בצפון עיראק ב-18 ביולי - כך הודיע סנטקום

20:40 - הארגון הבריטי לסחר ימי מדווח כי ספינת מטען נפגעה היום כ-74 ק"מ מדרום-מזרח לעיר מוח'א שבתימן. הספינה, שלא היו עליה אנשי צוות בעת האירוע, ניזוקה באופן בלתי הפיך ונחשבת לאובדן מוחלט

20:27 - שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי על שינויי ההחלטות הפתאומיים של הנשיא דונלד טראמפ בנושא איראן: "הוא רוצה להשאיר את האויבים שלו לא מוכנים"

האקבי הבהיר כי לא מצופה מישראל לסגת מעזה לפני שחמאס יפורק מנשקו, ושלח מסר בעקבות אירועי קוסרה: "זה מעשה טרור - תפסיקו עם זה". לכתבה המלאה

19:55 - שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ידי, היא ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר"

פורסם לראשונה ב-N12