אט-ביי הישראלית נמכרת ב-575 מיליון דולר לחברת הביטוח מיוניק רה

חברת הביטוח הגרמנית, מיוניק רה (Munich RE), רוכשת את חברת האינשורטק הישראלית אט-ביי (At Bay) בסכום של 575 מיליון דולר, נמוך בהשוואה להצעת המחיר שקיבלה בסיבוב גיוס שנערך לה ב-2021, אז עמד שוויה על 1.36 מיליארד דולר, כך על פי PitchBook.

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אט ביי היא חברת ביטוח סייבר שמפעילה מרכז פיתוח מצומצם בישראל ופעילה בעיקר בארה"ב כמשווקת פרמיות ביטוחי סייבר לצד מוצרי אבטחת מידע. היא גייסה עד היום קרוב ל-300 מיליון דולר ממשקיעים אמריקאים וישראלים - לא כולם ייראו החזר על השקעתם.

רכישה שנייה למיוניק רה בישראל

על פי מאגר החברות PitchBook, בין המשקיעים החדשים שנכנסו להשקעה בחברה בשווי של 1.3 מיליארד דולר בשיא בועת ההייטק של 2021 - קרנות ישראליות כמו ION, גלילות והשותפות הבורסאית ביג טק 50 שנסחרת בתל אביב. קרנות אלה, לפי ההערכה, ירשמו מחיקת שווי בהשקעה שלהם בחברה.

שנה קודם לכן, ב-2020, הובילה קרן הצמיחה הישראלית קומרה קפיטל סיבוב השקעה לפי שווי של 334 מיליון דולר. כתוצאה תרשום הקרן תשואה סבירה מההשקעה שנמתחה לאורך שש שנים. המרוויחים הגדולים מהעסקה הם המשקיעים הראשונים באט-ביי שמשקיעים בה מ-2017, ובהם שלמה קרמר, אחד ממשקיעי הסיד בחברה; קרן לייטספיד, מיקרוסופט ומיוניק רה בעצמה, שהובילה סיבוב השקעה בחברה ב-2020 לפי שווי של 134 מיליון דולר.

בראיון לגלובס הסביר מנכ"ל החברה ואחד ממייסדיה, רותם אירם, בשנה שעברה את פעילותה: "ביטוחי סייבר מכסים היום כמעט כל סוג של תקלת מחשוב - בין אם נגרמה על ידי כנופיות סייבר או על ידי רשלנות של עובד - דבר שתורם למחירים הגבוהים. כנופיות הסייבר הפכו את מתקפות הכופרה לתעשיית ענק של סחטנות בחסות הביטקוין שהוא אנונימי ולא ניתן למעקב. אם בעבר הם תקפו חברות כרטיסי אשראי כדי לגנוב באמצעות מספרי הכרטיסים, היום הדרך היעילה ביותר לעשות כסף היא להצפין את רשת המחשבים או השרתים של חברות, לאיים בשחרור של מידע ולדרוש כופר של מיליוני דולרים".

למעשה זו כבר הרכישה השנייה של מיוניק רה בישראל, לאחר שבמרץ בשנה שעברה רכשה את נקסט אינשורנס. גם אז נהנתה הרוכשת מירידת שווי חברות האינשורטק עם התפוצצות בועת ההייטק של 2021 ומשבר המימון בשנים 2023-2022. נקסט נמכרה ב- 2.6 מיליארד דולר, לאחר שגייסה 1.1 מיליארד והגיעה לשווי שיא של 4 מיליארד דולר.