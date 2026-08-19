לקראת קנס עתק? המשפט נגד מטא על נזקים לילדים ונוער יוצא לדרך

בבית משפט פדרלי באוקלנד, קליפורניה, נפתח משפט שבו 29 מדינות בארה"ב תובעות את ענקית הטכנולוגיה מטא. הטענה? מטא עיצבה במכוון את פייסבוק ואינסטגרם כדי שמשתמשים צעירים יתמכרו לפלטפורמות שלה, זאת על-מנת להשיא רווחים.

התביעה טוענת כי מטא אספה מידע אישי על קטינים בניגוד לחוק הפדרלי, חוקי הגנת צרכן וחוק הגנת פרטיות ילדים ברשת (COPPA), והטעתה את הציבור בנוגע לבטיחות הפלטפורמות. כל אלה, נטען, הובילו את הצעירים לחרדה, לדיכאון ואף למקרי התאבדות בקרב בני נוער.

● 40 מדינות אומרות די: צונאמי של חוקים מאיים לחסום את טיקטוק ואינסטגרם לילדים

● מטא תשלם כמעט מיליארד דולר לטיפול בנזקים שנגרמו לילדים מהרשתות החברתיות

● בנק לאומי גילה מה קורה כשמתלוננים למטא על מתחזים, ותובע 26 מיליון שקל

את המשפט מובילים התובעים הכלליים של קליפורניה, קנטקי, קולורדו וניו ג'רזי. מדובר למעשה בתיק המשפטי הגדול ביותר עד כה הנוגע להשפעות המדיה החברתית על משתמשים צעירים, ויש מי שמשווה את התביעה הזו לתביעות הענק נגד חברות הטבק בשנות ה-90, ששינו לחלוטין את התנהלות החברות ואת השיח הציבורי.

התביעה הציגה מסמכים פנימיים בהם עובדי מטא הודו כי המוצר "מנצל חולשות בפסיכולוגיה האנושית", וחשפה תכתובת שבה עובדת השוותה את אינסטגרם ל"סם" והגדירה את עובדי החברה כ"סוחרי סמים".

התביעה דורשת קנס עתק

התביעה דורשת להטיל על מטא קנס עתק של מאות מיליארדי דולרים ולערוך שינויים מהותיים באפליקציות - כמו ביטול הפיד האינסופי, הגבלת זמני שימוש, אכיפה איסור השימוש לילדים מתחת לגיל 13 ואפילו ביטול כפתור הלייק.

עורכי הדין של מטא הזהירו בעבר כי התיק המאוחד עלול להוביל לעונשים המגיעים ל-1.4 טריליון דולר, סכום שווה-ערך בקירוב לשווי השוק של החברה. לעומת זאת, התובעים אמרו לשופטת הפדרלית איבון גונזלס רוג'רס בשבוע שעבר כי 200 מיליארד דולר הם סכום סביר יותר.

מייגן אוניל, סגנית התובע הכללי של קליפורניה, אמרה כי המודל העסקי של ענקית הטכנולוגיה מטא הוא "ללכוד את המשתמשים, להחזיק אותם כמה שיותר זמן, לאסוף את הנתונים שלהם, ואז להסתיר את האמת מהציבור".

אוניל ציטטה מייל פנימי משנת 2016 שציין כי המטרה הכוללת עבור אינסטגרם היא הזמן שבני הנוער שמבלים בפלטפורמה. אוניל ציינה מחקר שכותרתו "שימור לטווח ארוך: הצעירים הם הטובים ביותר", אשר בחן את השימוש של בני נוער, לרוב בין גילאי 10-12, וקבע כי ככל שילד יתחיל להשתמש בפלטפורמות מוקדם יותר, כך גדל הסיכוי שהוא יישאר וייצר הכנסות לחברה.

מטא מכחישה: אין הוכחה חד-משמעית

מטא דוחה את ההאשמות. בחברה טוענים כי אין הוכחה מחקרית חד-משמעית הקושרת בין שימוש ברשתות החברתיות לבין פגיעה ברווחתם הנפשית של בני נוער; וכי בחברה שואפים לשפר את השירותים ולא להפוך אותה למסוכנים.

עורך הדין של מטא, פול שמידט, אמר כי בחברה "לא מאמינים שהם יצליחו אם אנשים לא יאהבו את השירות שלהם". לטענתו, המדינות בוחרות בקפידה נתונים והצהרות שנעשו על-ידי מטא - אבל מחוץ להקשר.

לדברי החברה, מטא עומדת מאחורי הרקורד שלה ביצירת הגנות חזקות לבני נוער, כולל הגדרות פרטיות משופרות וטיימר של שעה באינסטגרם כדי להזכיר להם לסגור את האפליקציה.

אם תפסיד, מטא צפויה לערער על הפסיקה עד לבית המשפט העליון בארה"ב.

גם צוקרברג יעיד

המשפט צפוי להימשך כשישה שבועות, ובמהלכו צפויים להעיד גם מנכ"ל מטא מארק צוקרברג וראש אינסטגרם אדם מוסרי.

העד הראשון שהעיד מטעם התביעה הוא מהנדס הבטיחות לשעבר במטא, ארתורו בג'אר, שעבד בחברה למשך 8 שנים. מטא התנגדה לעדותו, אך בית המשפט דחה את הטענה שלה ואמר כי בחברה התעלמו מסוגיות בטיחות בעת השקת מוצרים חדשים ופעלו בגישה של התעלמות מגילאי המשתמשים. מניית מטא רשמה ירידה של כ-4.4% ביום פתיחת המשפט.

יש לציין כי התביעה אינה תוקפת את התוכן שמפורסם על גבי הפלטפורמה, סוגיה רחבה בארה"ב, כשנשאלת השאלה האם צריכה להיות למטא חסינות מתוקף סעיף 230 לחוק ההגינות בתקשורת. במקום זאת, בתביעה דנים האם עיצוב המוצר והאלגוריתמים שמטא מפתחת הם אלה שגורמים להתמכרות ולשימוש כפייתי.