מאות אלפי צרפתים מחכים בימים אלה להודעה רשמית מהרשויות, שתעדכן אותם אם הם נכללו בפריצת סייבר שמטלטלת את המדינה בימים האחרונים.

האקרים הצליחו לפרוץ לשרתי משרד המסים הצרפתי הממשלתי, ולגנוב ממנו רשומות של קרוב ל־700 אלף משלמי מסים. המידע שנגנב, לפי הדיווחים, כולל פרטי זיהוי כמו כתובת, תאריך לידה ומספר מס, אך גם היקף הכנסות, מעמד אישי לצרכי מס ועוד. הרשויות אמורות לעדכן את הקורבנות בימים הקרובים, אך החשש הוא כי המידע כבר נמכר והופץ.

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הפרשה נחשפה בימים האחרונים, אחרי שהיחידה האחראית על פשעי סייבר במשטרה הצרפתית, המכונה OFAC, הודיעה כי פתחה בחקירה סביב פריצה למערכת המידע של רשות המסים הצרפתית. בפריצה נגנבו הרשומות של כ־678 אלף משלמי מסים, אנשים פרטיים וחברות. בכמה מאות מקרים גם נגנבו התכתבויות בין הנישומים לרשויות המס. בנוסף, 200 אלף רשומות של תשלומי מסי קרקע של חברות ואנשים נגנבו בפריצה. במקרים של משלמי המס הפרטיים, המידע שנגנב כלל את מדרגת המס ואת ההכנסה החייבת במס.

מחדל ממשלתי

בתחילה, הרשויות התמקדו באזהרה לציבור כי אם הם מקבלים פניות הכוללות את המידע המדובר ממתחזים לרשויות המס, שינסו לאסוף מידע כמו חשבונות בנק או לבצע תשלומים בטלפון, עליהם לנתק ולדווח לרשויות.

אבל ביממה האחרונה הפריצה המסיבית לרשות ממשלתית, שמציבה בסכנה פיננסית מאות אלפי צרפתים - הפכה לסיפור אזרחי ופוליטי.

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו כינס ביום שני ישיבת חירום בנושא והשר האחראי, דוד עמיאל, קיים מסיבת עיתונאים בה הציע "התנצלות כנה" בפני כל הקורבנות של הפריצה.

"מה שקרה הוא בלתי נתפס בעבור הקורבנות, אנחנו מבינים את הכעס בנושא", אמר. לדבריו, הממשלה "לא תטאטא את הפרשה מתחת לשטיח" והוא הבטיח להפגין "שקיפות מלאה" מול האזרחים בנושא המידע הפרטי שנגנב. בפועל, הודה עמיאל שהשירותים הדיגיטליים לאזרחים הצרפתים אינם מאובטחים כיאות, והבטיח להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשפר אותם.

ההצהרות לא עשו הרבה כדי לשפר את מעמד הממשלה בפרשה, כתב הבוקר ה"לה־מונד". "במדינה שבה אנשים נרתעים מחשיפת הכנסותיהם, ושבה סודיות תשלומי המס מוצגת על ידי המדינה עצמה כפרה קדושה כנגד כל דרישה לשקיפות, פרשה זו נראית חמורה במיוחד", כתב העיתון במאמר מערכת, שקבע כי היא מערערת את הנכונות והרצון של התושבים לשלם מס בכלל.

בצרפת מתנהל בשנים האחרונות דיון ער על הצורך ב"מס עשירים" כדי למלא את הכיסים המתרוקנים של הקופה הציבורית. הדלפות בנוגע לתשלומי מס של מפורסמים או עשירים במיוחד מתפרסמים לעתים בתקשורת.

בינתיים, קבוצת האקרים בשם Zerobytes לקחה אחריות על הפריצה, ועל פריצות נוספות שאירעו בחודשים האחרונים, כולל למשרד החינוך הצרפתי, שכללה גניבת מידע על מיליוני תלמידים ועשרות אלפי מורים. בראיון אנונימי לסוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה הקבוצה כי כבר מכרה את מאגר משלמי המסים "בעבור כמה אלפי אירו" ל"כמה לקוחות". בעבר פרצה הקבוצה לרשת הסופרמרקטים אינטרמרשה ולאיגוד הכדורעף הצרפתי. היא גם דיווחה על פריצות מוצלחות לרשת מלונות צרפתית ולחברת התקשורת SFR, אך אלו לא דווחו בתקשורת.

התגלה באיחור

מעבר לגניבת המידע, שמעוררת זעם בציבור הצרפתי, העובדה כי הפריצה לרשות המסים התקיימה כבר ביוני וביולי, והתנהלה מתחת לרדאר במשך חודשים שלמים, מלבה את הלהבות. כך, רק לקיחת אחריות מצד קבוצת הפורצים והצעת המאגר למכירה ב־12 באוגוסט הביאו את הרשויות לגלות את הפריצה.

קבוצת ההאקרים פירסמה הודעה בפורומים רלוונטיים שבה היא מתגאה שיש לה גישה מתמשכת למאגר, והציעה למכור את החיבור ביחד עם המאגר, כי "להוריד את כל הרשימה של מיליוני משלמי המסים ייקח לנו חודשים". בינתיים, נסגרה הפרצה.

האופוזיציה שלחה השבוע מכתב משותף לממשלה בו היא דורשת "חקירה שקופה ומהימנה" של הפרשות השונות. הצרפתים עצמם חוששים כי כל המערכות הממשלתיות למעשה חשופות לפריצה.

"זה היה המבצר האחרון שלנו, מסדרונות השלטון עצמם, רשות המסים, ונאמר לנו כי ההגנות של המערכות שלנו הן יציבות - ועכשיו גם הוא נפל", נכתב בעיתון הכלכלי "לז אקו". נשיא צרפת עמנואל מקרון התגאה בעבר בתעשיית ההייטק הצרפתית, גם בתחום הבינה המלאכותית, והפרשה הנוכחית מביכה את צרפת לא רק בזירה המקומית, אלא גם בזו הבינלאומית.