בשורה לתושבי ירושלים: אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, המקטע הראשון של הקו הירוק ברכבת הקלה בעיר יפתח ביום שישי. למעשה, מדובר בקו L3 שמשרתע לאורך כ-7 קילומטרים, כולל 13 תחנות, ומחבר את אזור הטורים עם מלחה. בכך, הוא מצטרף לקו האדום (L1), שמחבר בין נווה יעקב להדסה עין כרם, ושני הקווים יוצרים לראשונה בישראל רשת רכבות קלות. זאת, בניגוד לתל אביב למשל, שם אין חיבור בין הקווים השונים של הרכבת הקלה.

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כך או כך, הפעלת הקו עדיין תלויה באישור של צוות הבקרה הבינלאומי ISA. לאחר שהוא יינתן, מנהל אגף הרכבות במשרד התחבורה כמאל קייס, ייתן את האישור הסופי והקו ייצא לדרך.

למעשה, פתיחת הקו מסמנת שינוי במפת התחבורה של ירושלים. 15 שנה לאחר פתיחת הקו האדום, העיר עוברת לרשת רכבות קלות המחברת בין חלקים נרחבים של העיר. הקו מחבר מספר מוקדים מרכזיים כמו בנייני האומה, קריית הממשלה, קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, מתחם ההייטק בפארק העברית, הגן הבוטני, אצטדיון טדי, היכל הארנה וקניון מלחה. הוא מתחבר לקו האדום בשתי נקודות מעבר - תחנת הטורים ואזור התחנה המרכזית.

"בעיצומו של מהלך היסטורי"

בניגוד לנעשה בתל אביב, הקווים בירושלים מתפצלים ולמעשה על מסילה אחת יכולים לנסוע מספר קווים (בדומה למתרחש בתחנות האחרונות בפתח תקווה). הקו הנוכחי שנפתח, על התוואי הירוק, נקרא בשם הרשמי "הקו הצהוב" ואלו יהיו הצבעים שיסמנו אותו. בחודשים הקרובים אף צפוי להיפתח על התוואי קו L4 - הקו הירוק - שיחבר את מרחב גילה לרשת. במהלך 2027 יצטרף מקטע שיחבר את מרחב הר הצופים ולקראת סוף השנה גם צפוי להיפתח החלק באזור בר אילן, שנתקל בקשיים בעבודות לאור הפרעות קיצוניים מהציבור החרדי.

בכלל, פתיחת הקו כללה עיכובים רבים, בין היתר בעקבות הקורונה והמלחמה, שיצרו מחסור בכוח אדם ועיכובים נוספים. יש לציין כי "תחבורה לירושלים" משמשת כרשות הממונה על הפרויקט, המבוצע באמצעות הזכיינית חברת "כפיר" (שותפות של חברות שפיר וכאף). תשתיות הרכבת בוצעו על ידי חברת מוריה לפיתוח ירושלים.

מנכ"ל תחבורה לירושלים, תמיר כהן, אמר כי "אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך היסטורי בישראל - הקמת רשת רכבות קלות שמייצרת מציאות חדשה בתחבורה הציבורית. הרשת הזו היא מנוע של קישוריות, נגישות וצמיחה כלכלית.. בתקופה הקרובה נמשיך להרחיב את רשת הרכבות הקלות עם חיבורים נוספים לגילה, להר הצופים ולמוקדים נוספים, עד להשלמת רשת שתכלול 8 קווי רק״ל ותשרת כ-600 אלף נוסעים ביום".

"אנחנו שמחים וגאים להביא את בשורת הרכבת הקלה לשכונות נוספות בירושלים ונרגשים לקראת הקווים הנוספים שצפויים להיפתח בשנה הקרובה", הוסיף מנכ"ל כפיר אורן כהן. "הקמת המקטע הראשון של הקו הושלמה בהצלחה, על אף התקופה המאתגרת, בזכות היכולת לגבש פתרונות יצירתיים ולגלות גמישות אל מול המציאות המשתנה".