משרדי האוצר והתחבורה הודיעו אתמול (ג') כי חברת אלקטרה בע"מ זכתה בפרויקט הנתיבים המהירים בכביש 5. הפרויקט, שכולל נתיב מהיר דו-כיווני בין מחלף קסם לגלילות מזרח ומתחם תחבורה משולב עם כ-3,200 מקומות חניה במחלף קסם, מוערך בהשקעה של כ-2 מיליארד שקל. הבוקר, מדיווח לבורסה של אלקטרה עולים פרטים נוספים, בהם גם הערכת החברה לרווח בתקופת הזיכיון - כ-3.9 מיליארד שקל.

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הבחירה באלקטרה נעשתה בתום הליך מכרזי תחרותי שבו השתתפו חמש קבוצות המורכבות מחברות ישראליות ובינלאומיות מובילות - דניה סיבוס ודן, מנרב אחזקות ובן תור, שפיר ומאיר, שיכון ובינוי ואגד החזקות, ואלקטרה. במסגרת הפרויקט יוקם נתיב מהיר דו-כיווני באורך מצטבר של 25 ק"מ ומתחם התחבורה המשולב יאפשר לנהגים להשאיר את רכבם הפרטי מחוץ למטרופולין גוש דן.

הפרויקט יתחבר למעשה למערך הנתיבים המהירים בכבישים 20 ו-2, וביחד תיווצר רשת רציפה של נתיבים מהירים שתשפר את הנגישות למטרופולין ותסייע בהפחתת הגודש בצירי הכניסה אליו. בנוסף, המתח"ם יקושר לתחנת הרכבת ראש העין צפון הסמוכה, ויאפשר מעבר ישיר ונוח ביניהם. באלקטרה מציינים כי רשת נתיבי האגרה בכביש תעמוד על כ-15 קילומטרים.

איתמר דויטשר מנכ''ל קבוצת אלקטרה / צילום: טל גבעוני

תקופת הזיכיון תעמוד על 25 שנה, שכוללת תקופת הקמה של 3 שנים. הפעלת הפרויקט צפויה בשנת 2031. המכרז נוהל על ידי ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקט הנתיבים המהירים, בראשות גב' אושרת דוד דקר, סגנית בכירה לחשבת הכללית, ובהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, חברת נתיבי איילון והחברה הממשלתית ענבל.

"הזכיה הנוכחית מתווספת לרשימת פרויקטים לאומיים, שאלקטרה נבחרה להקים בשנים האחרונות, וגאה מאד על כך", אמר איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה. "פרויקט הנתיב המהיר של כביש 5 הוא חלק מהאסטרטגיה של קבוצת אלקטרה לשלב את חוזקותיה העסקיות תוך שילוב העולמות של תשתיות, תחבורה וטכנולוגיה - מהלך שהחל כבר בפרוייקט אגרת הגודש, ובהמשך לזכייתנו בעבר בפרויקט הנתיבים המהירים של כביש 20".