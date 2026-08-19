הישראלים מעדיפים את חברות התעופה המקומיות

הזמנות לחופשות קיץ והיערכות לשנת הלימודים הבאה אפיינו את רכישות הישראלים באונליין בחודש יולי, שהסתכמו בעלייה קלה של כ־2% ביחס לחודש הקודם, כפי שעולה מנתוני שופ אנליטיקס. באתרים הבינלאומיים מדובר בעלייה של 4%, ובישראלים - ירידה של 1%.

● המלחמה והזינוק בעלויות: ישראייר הפסידה 32 מיליון דולר במחצית

● מתכוננים ללימודים: מכירות האופנה, הסלולר ומוצרי החשמל מזנקות

האתרים הבינלאומיים

ההצלחה של אתר עלי אקספרס בישראל כה גדולה, שגם בחודש שבו הוא רושם ירידה במספר ההזמנות, הוא עדיין ניצב בראש הטבלה - עם כמות הזמנות גבוהה מזו של המתחרים שיין וטמו גם יחד. האתר גם נהנה מקהל הלקוחות הנאמן ביותר: 76% מלקוחותיו אינם רוכשים באתרים מתחרים מסין.

לאחרונה דווח כי המע"מ על הזמנות באתר שחייבות במס יחושב מראש בקופה, והלקוחות יראו את המחיר הסופי עוד לפני התשלום - כנהוג באתרים כמו אמזון. הדבר יאפשר לצרכנים לדעת מהו התשלום הסופי כבר במעמד הקנייה, וימנע הפתעות ועיכובים במכס. מעניין יהיה לעקוב בחודש הבא אחר השפעות המהלך.

ומה קורה אצל המתחרים? שיין רושם צמיחה של 9% בהזמנות, ואילו טמו בולט עם עלייה של כ־22%. בשניהם הנאמנות לאתרים נמוכה מזו של עלי אקספרס.

במקום הרביעי בדירוג נמצא שחקן שבשנים האחרונות צבר בישראל מעמד משמעותי - האתר של ענקית מוצרי הבריאות האמריקנית iHerb. החודש הוא רשם גידול מתון בהזמנות, והסל הממוצע עומד על 210 שקל. הרכישות כוללות לא רק תוספי תזונה, ויטמינים ומינרלים במינונים גבוהים, אלא גם מוצרי מזון רבים.

השפעות הקיץ ניכרות במספר ואופי ההזמנות מאתרי האופנה הבריטים, נקסט ואסוס, וכמובן בהזמנות מאתרי התיירות. בוקינג מדורג במקום החמישי, עם זינוק של 38% במספר ההזמנות בהשוואה ליוני; וויז אייר ממוקם במקום השמיני, אך מספר ההזמנות בו נמוך מאלה של המתחרות הישראליות; ואגודה, השייך לקבוצת בוקינג, ממוקם עשירי.

האתרים הישראלים

במקום הראשון בדירוג הישראלי נמצא אתר KSP, השומר על יציבות במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם. הסל הממוצע באתר עומד על 337 שקל, ומונה יותר משלושה פריטים בממוצע. מאחר שהוא מתאפיין בריבוי הנחות וקופונים, 73% מההזמנות בו החודש כללו הנחה כלשהי. בנוסף, רוב מוחלט של הלקוחות בוחרים באיסוף עצמי מסניפי הרשת.

במקום השני נמצא המתחרה סופר-פארם, המפעיל גם מרקטפלייס רחב. כאן, כשליש מההזמנות נשלחות עד הבית או לנקודת איסוף, וסלי הקניות כוללים בעיקר את מותגי הבית "לייף" ו"סאנדי", לצד רהיטים, טלוויזיות וטלפונים סלולריים.

בגזרת קמעונאות המזון בולט האתר של שופרסל (מקום 3), עם נפח הזמנות גדול כמעט פי שניים מזה של רמי לוי (מקום 6). שתי הרשתות פועלות גם באפליקציית המשלוחים וולט, ושם הפער ביניהן מתרחב עוד יותר לטובת שופרסל. עם זאת, שתיהן עדיין רחוקות מנתוני ההזמנות של השחקן המוביל בפלטפורמה, וולט מרקט, אשר עומד בפני מכירה.

גם הסופרים החברתיים מתברגים בטבלה: הסופר החברתי של ההסתדרות נמצא במקום ה-14, כאשר 80% מההזמנות בו כוללות מוצרי ניקיון לבית ולכביסה. אתר החישוק נכנס למקום ה-18, ושומר על יציבות במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם.

"האונליין ממשיך לשקף את החיים עצמם - יוקר המחיה הישראלי מתכתב עם הסופר החברתי של ההסתדרות, ששובר שיאי מכירות החודש, תוך כדי שהוא עוקף במכר אונליין רשתות גדולות כמו טיב טעם וויקטורי", אומר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס.

בגזרת חופשות הקיץ בולטת הנוכחות של חברות התעופה המקומיות. באופן מפתיע, ישראייר מדורגת במקום השמיני, ועוקפת את אל על שמתמקמת החודש במקום העשירי. עם זאת, מדוחות החברה עולה כי במחצית הראשונה של 2026 היא רשמה הפסד של 32 מיליון דולר. כעת "בונה" ישראייר על הקו לניו יורק, פיצויי המדינה והתאוששות בביקושים (בעיקר ביולי־אוגוסט והחגים). השחקנית השלישית, ארקיע, תופסת את המקום ה־19.

בתחום האופנה מובילים טרמינל X וזארה, ואחריהם בולט אתר דלתא (מקום 9), שמצליח להתברג בעשירייה אחרי תקופה של היעדרות. האתר רשם גידול של עשרות אחוזים במספר ההזמנות לעומת החודש הקודם, בזכות שורה של מבצעים וההיערכות לשנת הלימודים הבאה. הסל הממוצע עמד על כ-251 שקל. זינוק של עשרות אחוזים נרשם גם במספר ההזמנות של פוקס (בעיקר חולצות בית ספר) ושל H&M.