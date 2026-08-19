עודד פוזיס, נציג משפחת פוזיס, בעלת השליטה (44%) בחברת שירותי הבריאות והפצת התרופות נובולוג , הודיעה כי המנכ"ל אביעד בוסי וסמנכ"ל הכספים יניב וידבסקי יסיימו את תפקידם בחברה.

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החברה מסרה כי בוסי וידבסקי הגיעו להסכמה עם הדירקטוריון על עזיבתם, וכי שניהם יישארו בחברה לתקופת חפיפה של ארבעה חודשים. על פי הודעת החברה, בוסי החליט לעזוב את תפקידו "מטעמים אישיים ובתיאום עם יו"ר דירקטוריון החברה, עודד פוזיס".

אולם נראה כי החלפת ההנהלה, בין אם ביוזמת הפורשים ובין אם ביוזמת בעלת השליטה, מגיעה על רקע אירועים קודמים שהתרחשו בחברה בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים הודיע עודד פוזיס על כוונתו להחליף את דירקטוריון החברה, וממש במקביל הגיעה הצעה של אלי דהן, בעל השליטה בקבוצת מובמנט, להשקיע 100 מיליון שקל כדי לרכוש 21% מהחברה, מהלך שהיה יכול למנוע את החלפת הדירקטוריון ולהשוות את כוחו של דהן בחברה לזה של משפחת פוזיס (שחלקה היה יורד במצב כזה מ-26% לכ-21% גם כן).

האירוע הסתיים כאשר משפחת פוזיס רכשה את חלקן בחברה של קבוצות ארקין והפניקס, תמורת 91 מיליון שקל, ובמחיר גבוה ב-45% ממחיר השוק של המניה לפני מאבק השליטה, והגיעה לאחזקה של 44% בחברה. בכך קיבעה את השליטה שלה בחברה. הדירקטוריון הבין לאן נושבות הרוחות והתפטר, ועודד פוזיס, שלקח על עצמו את ההובלה של מעורבות המשפחה בחברה במאי השנה בסך הכל, מינה דירקטוריון חלופי ואת עצמו ליו"ר.

טענות על התנהלות בטונים צורמים

עוד לפני כן, בתחילת השנה, אודי פוזיס חיפש למכור את חלקו בחברה, אולם לא מצא את הקונה הנכון. לאחר שהחליט לא למכור, הביא את בנו עודד לראשונה לתפקיד בחברה, והפך אותו לנציג המשפחה הדומיננטי בנובולוג. פוזיס מונה לדירקטור במאי השנה, ודי במהירות החלו חילוקי דיעות בינו לבין הדירקטוריון שכיהן אז ואותו החליף בהמשך. הדירקטוריון טען כי עודד פוזיס מתנהל בטונים צורמים, ואילו פוזיס טען כי הדירקטוריון מסתיר ממנו מידע.

לא היה ברור בהכרח כי החלפת הדירקטוריון תוביל גם להחלפת ההנהלה, אולם נראה כי פוזיס מעוניין להתחיל מחדש, עם שליטה מלאה בחברה וניתוק מן העבר.

נובולוג, שנסקה בתקופת הקורונה, סובלת בשנים האחרונות מקשיים, תחילה בשל מחיקות על רקע רכישות שביצעה בתחילת הקורונה, שהובילו את החברה הרווחית בדרך-כלל לרשום בשנת 2023 הפסד של 39 מיליון שקל; וב-2025 רשמה משבר בעקבות החלפה של מערכת ה- ERP (מערכת ניהול הלקוחות הארגונית מתוצרת SAP), מהלך שפגע בפעילות החברה למשך כמה חודשים. בתגובה, חלק מהלקוחות עזבו את החברה או ביזרו את פעילותם בינה לבין חברות אחרות. בשנה האחרונה, למרות הקשיים, נובולוג עדיין חברה רווחית ואפילו רשמה צמיחה ב-2025 לעומת 2024, אולם החשש הוא שתמהיל הפעילויות והלקוחות כיום אינו מאפשר לשמור על רווחיות ניכרת, מבלי שיתרחש שינוי משמעותי.

בשיאה נסחרה החברה בשווי של 1.8 מיליארד שקל, אך בעקבות שורה של מחיקת השקעות, צנחה המניה למחיר המשקף כיום לחברה שווי של 424 מיליון שקל בלבד. בוסי והדירקטוריון עבדו על תוכנית אסטרטגית לחברה, והספיקו להוציא לפועל רק את שלב צמצום הפעילות שלא הייתה בליבה, אך לא את שלב הרכישות של חברות נוספות הקרובות יותר לליבה. כעת, נראה כי פוזיס מתכוון לכתוב תוכנית אסטרטגית אחרת, עם מנכ"ל אחר.