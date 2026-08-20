המניה שזינקה 177% בערב מציגה: הניסוי הצליח, השורט נכשל

מניית מודרנה זינקה ב־177% וננעלה אתמול (ד') במחיר של 174.38 דולר, לאחר שחברת הביוטק האמריקאית מודרנה (Moderna) וענקית התרופות מרק (Merck) דיווחו על הצלחה בניסוי שלב 3 בחיסון mRNA אישי נגד מלנומה.

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במהלך המסחר זינקה המניה בעשרות אחוזים, העלייה התעצמה בהמשך והסתיימה בקפיצה חריגה שהוסיפה עשרות מיליארדי דולרים לשווי החברה.

ההתלהבות של המשקיעים קיבלה דחיפה נוספת בגלל מבנה המסחר במניה וריבוי פוזיציות השורט עליה. כ־13.7% מהמניות הסחירות של מודרנה הוחזקו בפוזיציות שורט (כלומר משקיעים שהימרו על ירידת המניה). הזינוק החד בעקבות תוצאות הניסוי יצר ככל הנראה מה שמכונה בשווקים ״Short squeeze״, משקיעים שמכרו את המניה בחסר נאלצו לרכוש אותה בחזרה כדי לצמצם את ההפסדים, ובכך נוסף לחץ קנייה שהעצים עוד יותר את עליית המניה. ועדיין מדובר בהפסד יומי אדיר המוערך ב-5.5 מיליארד דולר עבור השורטיסטים (על הנייר).

הניסוי הראשון שמציג הצלחה

הטיפול המוצלח מבוסס על טכנולוגיית mRNA (מולקולה המשמשת כ״שליח״ בין ה-DNA למנגנון ייצור החלבונים בתא) ומותאם למאפיינים הגנטיים הייחודיים של הגידול אצל כל מטופל. הוא ניתן בשילוב עם קיטרודה, התרופה האימונותרפית המרכזית של מרק שהוסיפה אף היא 12%.

בניסוי נבדקו 1,137 חולי מלנומה בסיכון גבוה, לאחר הסרה כירורגית של הגידול. החברות דיווחו כי הטיפול המשולב עמד בשני יעדי הניסוי המרכזיים: שיפור בהישרדות ללא חזרת המחלה וכן שיפור בהישרדות ללא הופעת גרורות מרוחקות. מדובר בהישג משמעותי במיוחד משום שזהו הניסוי הראשון בשלב 3 שמציג הצלחה של טיפול mRNA מותאם אישית נגד סרטן. עם זאת, החברות טרם פרסמו את מלוא הנתונים, והן צפויות להציג אותם בכנס רפואי בהמשך.

עבור מודרנה, מדובר באירוע בעל משמעות אסטרטגית הרבה מעבר ליום מסחר אחד. החברה, שהפכה לענקית חיסונים בזכות הקורונה, מתמודדת מאז עם צניחה בביקוש למוצרי הקורונה ומחפשת את דרכה. הצלחה בשלב 3 עשויה לספק למשקיעים הוכחה כי טכנולוגיית ה־mRNA יכולה להפוך מפלטפורמה לחיסונים נגד מחלות זיהומיות לטכנולוגיה טיפולית גם בתחום הסרטן.

גם חברת מרק נהנתה מהחדשות, עם עלייה של כ־12% במניה. עבור החברה, הטיפול עשוי להאריך את פוטנציאל הצמיחה של קיטרודה, אחת מתרופות הדגל שלה, באמצעות שילוב עם הטיפול האישי של מודרנה. שתי החברות מתכננות להתקדם בתהליך הרגולטורי, כאשר אישור מסחרי עשוי להגיע כבר ב־2027.

למרות הזינוק הדרמטי במניה, הדרך לאישור עדיין ארוכה, והנתונים המלאים טרם פורסמו ועברו ביקורת עמיתים.