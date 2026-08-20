קבוצת בסט , העוסקת בייזום נדל"ן, ביצוע וגמר בנייה בארץ ונדל"ן מניב בחו"ל, הודיעה על בדיקה בעקבות חשש לאי-סדרים כספיים בחברה-הבת. זאת, לאחר שרק ביוני האחרון החברה הונפקה לבורסה.

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הבדיקה החלה לאחר מידע שהגיע מרשויות מע"מ על קבלן משנה - כך עולה מהודעת הקבוצה לבורסה. נמצא כי בין אוקטובר 2024 ליוני 2026 נלקחו כספים ללא אישור, אך הם הוחזרו עם ריבית.

לפי ההודעה לבורסה, עלה חשש כי בתקופה שבין אוקטובר 2024 ועד יוני 2026, בזמן שהחברה הייתה פרטית, בעלי השליטה וקרוב נטלו - לטענתם בשגגה - באמצעות קבלן המשנה, סכום זניח במונחי החברה, של כ-0.7 מיליון שקל ולא יותר מ-1 מיליון שקל, מכספי חברת-הבת, ללא האישורים הנדרשים לכך ובניגוד לנהלי החברה.

לפי ההודעה, עם היוודע הנושא השיבו בעלי השליטה באופן מיידי לחברה סך של 1.1 מיליון שקל, המשקף את הרף העליון של הסכום האמור, כולל ריבית בשיעור המרבי שמשלמת החברה לגופים מממנים החל מתחילת התקופה האמורה.

בנוסף, במסגרת הבדיקה עלה חשש כי בתקופה האמורה, סך של כ-2.2 מיליון שקל הועבר מפרויקט לא מהותי של חברת-הבת, באמצעות קבלן המשנה, אף על-פי שלא תוקצב במסגרת הפרויקט, ושולם לצדדים שלישיים שאינם קשורים לבעלי השליטה בקשר עם פעילות החברה, שלא כדין ושלא בהתאם לנהלי החברה.

"בדיקה מקיפה ומעמיקה"

לפי ההודעה לבורסה, כתוצאה מהממצאים, וכיוון שטרם מונו דירקטורים חיצוניים בחברה, וטרם כוננה ועדת ביקורת בחברה, יו"ר דירקטוריון החברה הסמיך את שלומי דרורי, מבקר הפנים של החברה ("הבודק העצמאי"), בליווי עו"ד צבי אגמון ועו"ד יהודה גינדי ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי עורכי דין, לבצע בדיקה מקיפה ומעמיקה.

החברה העמידה לרשות הבודק העצמאי את מלוא הסמכויות והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקה הכוללת, בדיקה בדבר מהות אי-הסדרים, היקפם ואופן התרחשותם בחברת-הבת.

מקבוצת בסט נמסר כי החברה תפעל בהתאם להמלצות הבודק העצמאי לשיפור הבקרות והנהלים, ותנקוט פעולות נוספות, ככל שיידרש, על-מנת לוודא שאירועים מסוג זה לא יישנו. הבדיקה טרם הסתיימה, והחברה תעדכן בהתאם לצורך.

נזכיר כי רק ביוני האחרון קבוצת בסט השלימה הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל לאחר הכסף. חברת הבנייה, שבבעלות משפחת טנוס (80%) וחברת הביטוח הפניקס (20%), גייסה כ-400 מיליון שקל תמורת כ-13.75% ממניותיה וזכתה לביקושים של קרוב למיליארד שקל - פי 2.5 מהיקף הגיוס.

בסט הוקמה בשנת 1972, והיא פועלת בייזום נדל"ן, ביצוע וגמר בנייה בארץ וכן נדל"ן מניב בחו"ל (בקנדה ומעט גם באנגליה). יש לה צבר הזמנות של 5.3 מיליארד שקל, ובסוף השנה שעברה היא העסיקה 412 עובדים.