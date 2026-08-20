וואן זירו צמצמה את ההפסד - ומה היקף תיקי ניירות הערך?

בנק וואן זירו, בניהולו של אייל גפני, מסכם את המחצית הראשונה של השנה בהפסד של 84 מיליון שקל, ירידה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זהו הדוח החצי-שנתי הראשון שמפרסם הבנק הדיגיטלי שעד כה נהג לפרסם דוחות שנתיים בלבד.

הכנסות הבנק במחצית הסתכמו בכ-66 מיליון שקל, עלייה של 33% לעומת המחצית המקבילה ב-2025, זאת על אף ירידת הריבית במשק והשפעת המלחמה עם איראן על תוצאות הרבעון הראשון. מנגד, הוצאות הבנק ירדו בכ-10% ל-149 מיליון שקל, חרף הגידול במספר הלקוחות ובהיקפי הפעילות. לפי הערכות בענף הבנקאות, הבנק צפוי לרשום בתוך חודשים בודדים חודש רווח ראשון, לאחר שנים של הפסדים. עם זאת, לפי אותן הערכות, גם שנת 2026 כולה עדיין תסתכם בהפסד לבנק.

מספר הלקוחות של הבנק הגיע ל-200 אלף, עלייה של 34% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. פעילות ניירות הערך הופכת בהדרגה למנוע צמיחה מרכזי: היקף תיקי ניירות הערך של הלקוחות זינק ב-151%, ומספר הלקוחות המחזיקים בניירות ערך גדל בכ-100%. ההכנסות מהתחום צמחו ב-55% והן מהוות כיום כ-30% מהכנסות הבנק, לעומת 23% ברבעון המקביל אשתקד.

פיקדונות הציבור בבנק הסתכמו בסוף המחצית בכ-3.8 מיליארד שקל, עלייה של כ-20%, כאשר כ-85% מהם מוחזקים בפיקדונות בבנק ישראל. יתרת האשראי לציבור עלתה בכ-26% לכחצי מיליארד שקל. סך הנכסים המנוהלים על ידי הבנק (AUM) הגיע ל-6.5 מיליארד שקל והמחזור הרכישות בכרטיסי האשראי של לקוחות הבנק עלה ב-36%.

בבנק מציינים כי וואן זירו ממשיך להיות מדורג בראש סקרי שביעות הרצון של בנק ישראל בקרב עצמאים, ונכלל השנה לראשונה גם בסקר שביעות הרצון בקרב משקי בית, שבו דורג במקום הראשון כבנק המומלץ וההוגן ביותר, מעל חמשת הבנקים הגדולים. לפי נתוני הבנק, כ-47% מפותחי החשבון במחצית הגיעו בהמלצת חבר או בן משפחה.

מנכ"ל הבנק, אייל גפני, אמר עם פרסום התוצאות כי נרשמה "צמיחה בהכנסות ובהיקפי הפעילות, לצד המשך הירידה בהוצאות, מקרבת את הבנק ליעד של איזון ולחודש רווחי ראשון בתוך מספר חודשים". לדבריו, תחום ניירות הערך "הולך וצובר תאוצה, עם אלפי משקיעים שפותחים חשבון מדי חודש וצמיחה חדה בתיקי ההשקעות ובמחזורי הפעילות, על רקע הרחבת יכולות המסחר ובהן הוספת מסחר בניירות ערך ישראליים, פקודות מסחר נוספות והוראות קבע לרכישת מדדים".