אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 ניתוח: המלחמה הכלכלית של טראמפ באיראן תלויה במדינה אחת

"המלחמה הכלכלית המוחצת" שעליה הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביממה האחרונה נגד איראן תלויה בעיקר במדינה אחת, שהפכה לחבל ההצלה של טהרן בעשורים האחרונים - איחוד האמירויות; כך קובע ניתוח שפורסם הבוקר (ה') ב"וול סטריט ג'ורנל".

● טראמפ הכריז מלחמה כלכלית נגד איראן. כך היא תעבוד

● החברה הישראלית שתמכור לארה"ב מל"טים מתאבדים

"דובאי (האמירות הגדולה באיחוד) היא הדלת האחורית של איראן לשווקים הבינלאומיים", נכתב בניתוח, ו"מאבק בהעברות הכספים למשמרות המהפכה דרך דובאי יכול להיות יעיל הרבה יותר ממצור ימי אמריקאי על נמלים איראניים".

ביום שלישי הודיעה איחוד האמירויות כי היא אוסרת על כל סחר עם איראן ומשמרות המהפכה, במה שנראה כצעד מתואם עם הממשל האמריקאי. יום לאחר מכן איים טראמפ על כל מדינה המספקת "חבל הצלה" לאיראן ב"השלכות כלכליות עצומות" מצד ארה"ב.

המאבק ברשתות האיראניות, שנוסדו בעקבות עשורים של ניסיון בהתחמקות מסנקציות בינלאומיות, יהיה קשה, נכתב בניתוח, משום ש"מדובר בחברות קש ומבני שליטה בדובאי, לרוב ללא שם איראני כמוטב". מאבק כזה, נכתב, יכול גם לערער את מעמדה של דובאי כמרכז פיננסי לאזור אסיה והמזרח התיכון.

בצד האמירתי אמרו לעיתון כי ההכרזה על ניתוק הקשרים היא חלק מ"הסלמה מתגלגלת", וכי יש צעדים נוספים שנשקלים אם איראן לא תפתח את התנועה החופשית במצר הורמוז. איחוד האמירויות מסרבת "לבחור צד" באופן מוחלט, ומעדיפה "לשמור על ערוצי הידברות עם טהרן", דווח. דובאי היתה אחראית ל-30% מהיבוא האיראני לפני המלחמה ועדיין משמשת כמרכז פיננסי לקבלת כספים עבור משלוחי נפט למדינות שונות, הלבנתו והעברתו לאיראן למרות סנקציות בינלאומיות.

מאת סאמר סעיד, גיאורגי קנצ'ב ורובי גארמר, מתוך ה"וול סטריט ג'ורנל". לקריאת הכתבה המלאה.

2 גרמניה משנה עמדה: תתמוך בסנקציות ישירות נגד בן-גביר

בדיונים באיחוד האירופי על הטלת סנקציות על ישראל בשלוש השנים האחרונות עמדה גרמניה עד כה לצדה של ירושלים, וטירפדה תוכניות להחרמת מוצרי התנחלויות, להטלת סנקציות על שרים קיצוניים או לניתוק הקשרים המסחריים; אך ההתבטאויות האחרונות של השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר הביאו אותה בימים האחרונים לגינויים חריפים, וללחץ פנימי לשנות את עמדתה; כך מדווח הבוקר (ה') המגזין "דר שפיגל".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ פירסם השבוע הודעה למרות חופשת הקיץ שלו, שבה הוא מגנה את דבריו ה"לא אנושיים" של בן גביר, שאמר כי יש "להוריד 30 עד 40 בכל לילה" בהתייחס לעזה. במסיבת עיתונאים השבוע רמז דוברו של מרץ כי האיחוד האירופי ידון בפגישתו הקרובה באירלנד בתחילת ספטמבר ב"צעדים מוחשיים" נגד פוליטיקאים ישראלים המתבטאים בקיצוניות שכזו. לפי המגזין, הממשלה הגרמנית למעשה מוכנה כעת לתמוך בסנקציות נגד בן-גביר ברמת האיחוד האירופי, כך שהסיכוי שלהן להתקבל עולה כעת משמעותית. בשלב זה, לפי הדיווח, לא נשקל אימוץ סנקציות דומות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

מאת פול-אנטון קריגר, טימו להמן וכריסטוף שולט, מתוך "דר שפיגל". לקריאת הכתבה המלאה.

3 השרה השבדית שחשפה תליון מגן דוד כ"סולידריות" עם היהודים

שרת החינוך השבדית סימונה מוהאנסון חשפה בדיון פוליטי תליון מגן-דוד שהיא עונדת, ואמרה כי היא עושה זאת לאות "סולידריות" עם היהודים בשבדיה, החווים אנטישמיות גוברת; כך מדווח הבוקר (ה') העיתון האיטלקי "איל פוליו".

מוהאנסון, העומדת בראש המפלגה הליברלית, היא בת למשפחה מוסלמית ומגדירה את עצמה כאתאיסטית. היא הבטיחה לענוד את השרשרת לכל אורך קמפיין הבחירות, לקראת ההצבעה במדינה ב-13 בספטמבר. מוהאנסון אמרה כי ילדים יהודים רבים חוששים ללכת כעת עם פתיחת שנת הלימודים לבתי הספר בגלל אנטישמיות. היא גם תקפה את השמאל השבדי על תמיכה באסירים פלסטינים שהורשעו בפיגועי טרור, ועל יחסו לארגוני טרור פלסטיניים, כולל התכתבות שנחשפה בשבועות האחרונים.

הכתבה מציינת את הבריחה של הקהילה היהודית ממאלמו, עיר שבה יש מהגרים רבים, ואת הניסיון המתועד של כתב טלוויזיה ללכת עם כיפה בשכונת המהגרים רוזנגורד, שהסתיים בשורת תקיפות מילוליות, זריקת ביצים והתנכלויות.

מאת ג'וליו מאוטי, מתוך "איל פוליו". לקריאת הכתבה המלאה.