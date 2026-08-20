נופר צופה: הכנסות של מעל 6 מיליארד שקל עוד שלוש שנים

חברת האנרגיה נופר אנרג'י , שבשליטתו וניהולו של עופר ינאי, סיימה את הרבעון השני עם צמיחה בהכנסות שתורגמו לצד מעבר לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל. לאור הביצועים בחברה החליטו להעלות את תחזיותיה לשנים הקרובות, תוך שהם ממשיכים להעריך כי יסיימו את השנה הקרובה עם הכנסות של כ-1.1 מיליארד שקל.

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הכנסות החברה ממכירת חשמל עמדו ברבעון השני על כ-154 מיליון שקל, גידול של כ-49% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הציגה החברה מכירות של כ-219 מיליון שקל, עלייה של כ-35% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת הודות לגידול בהכנסות מחשמל בישראל וחו"ל, אשר קוזזו בחלקן מקיטון בהכנסות בגין הקמת מתקנים סולאריים בישראל.

בשורה התחתונה, הציגה החברה מעבר לרווח נקי של כ-16 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-45 מיליון שקל אשתקד. בסיכום המחצית, החברה אמנם הציגה הפסד של כ-49 מיליון שקל, אך הוא היה נמוך מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד (83 מיליון שקל).

החברה מעלה תחזיות

לאור הביצועים, הנהלת החברה אישררה את תחזיותיה לשנה הקרובה (2026), אותה היא צופה כי תסיים עם הכנסות של כ-1.1 מיליארד שקל, לצד EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 900 מיליון שקל. הללו, צפויים לצמוח בצורה הדרגתית, כשבשנה הבאה היא צופה הכנסות של 2.4 מיליארד שקל לצד EBITDA של כ-2 מיליארד שקל.

במבט רחוק יותר, החברה מפרסמת לראשונה תחזיות לשנת 2029, בה צפויים להבשיל הפרויקטים אותם רכשה. להערכתה, היא צפויה לסיים את השנה עם הכנסות משמעותיות של 6.2 מיליארד שקל לצד EBITDA של כ-5.2 מיליארד שקל.

עופר ינאי, יו"ר ומייסד נופר אנרגיה, מסר: "המהלכים שהובלנו במחצית האחרונה הם נדבך מרכזי במימוש האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. המיקוד שלנו הוא בביצועים בשטח, הקמה וחיבור פרויקטים לרשת, אשר מתרגמים את צבר הענק שלנו להכנסות ולתזרים מזומנים יציב וחזק. לצד אלו, ביצענו קפיצת מדרגה בפיתוח מנועי הצמיחה העתידיים שלנו: קידמנו רכישת פלטפורמת ענק שצפויה להרחיב את פעילותנו לצפון ולמערב אירופה ולחשוף אותנו לטכנולוגיות חדשות כדוגמת אנרגיית רוח, העמקנו את האחיזה בישראל עם רכישת 'היילייט', ונכנסנו לתחום ייצור החשמל בגז באמצעות תחנת 'ריינדיר'".

נופר עוסקת בייזום והפעלה של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בישראל, אירופה וארה"ב. מתחילת השנה עלתה מניית החברה בכמעט 70% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-7.5 מיליארד שקל.