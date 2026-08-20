יצרנית המרעומים ארית תעשיות אמנם חווה ירידה בהיקפי פעילותה מרמות השיא שנרשמו אשתקד, אך פועלת לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף חריג של כ-530 מיליון שקל. זאת, בין היתר, כחלק מחלוקה של חלקים מרווחיה ממכירת מניות חברת הבת רשף אשתקד.

הכנסות החברה, בניהולו של חיים שטפלר, עמדו ברבעון השני על כ-56.3 מיליון שקל, קיטון של כ-36% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, בין היתר, לנוכח העובדה שבתקופה זו השלימה החברה ייצור מוצרים נוספים בהיקף של כ-11.9 מיליון שקל, אשר אספקתם נדחתה לרבעון השלישי בשל עיכוב בשילוח כתוצאה מבעיות תובלה חיצוניות. בסיכום המחצית, עמדו הכנסות החברה על כ-133 מיליון שקל, ירידה של כ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, צנח הרווח הנקי של החברה ברבעון בכ-85%, ועמד על כ-9.7 מיליון שקל. בסיכום המחצית, ירד הרווח הנקי בכ-45% ועמד על כ-52.4 מיליון שקל. בחברה מסבירים את הקיטון ברווח הנקי בהפסדים (לא ממומשים) מהשקעות בניירות ערך בהיקף של כ-25.5 מיליון שקל, שמאז התאיינו לחלוטין, כתוצאה מעלייה בשווי תיק ניירות הערך של החברה.

במבט קדימה, החברה צופה כי תסיים את שנת 2026 עם הכנסות של כ-340 מיליון שקל, ירידה של כ-42% ביחס לשנת 2025. ברקע, נכון לסוף הרבעון השני לחברה צבר הזמנות בהיקף של כ-671.8 מיליון שקל (כולל הזמנה מותנית בסך של כ-50 מיליון דולר).

בתוך כך, בחברה החליטו כאמור על חלוקת דיבידנד בהיקף חריג של כ-529 מיליון שקל. מתוך הדיבידנד סכום של כ-317.4 מיליון שקל יחולקו בחודש הבא, בעוד היתרה (כ-211.6 מיליון שקל) מותנית באישור בית המשפט לחלוקת הרווח ממכירת כ-11% ממניות רשף שבוצעה בסוף שנת 2025. הללו, מצטרפים לכ-104 מיליון שקל שחילקה החברה לבעלי מניותיה מתחילת השנה.

מנכ"ל ארית תעשיות, חיים שטפלר, מסר: "בחודשים האחרונים יישמנו שורה של צעדים אסטרטגיים חיוניים לחברה, הכוללים השלמת רכישת שטח להקמת מפעל ייצור רחב ממדים בארה"ב, קבלת רישיונות מאפ"י למספר לקוחות מפתח, מזכר הבנות במזרח אירופה והעמקת הפעילות בהודו. אנו מאיצים את הפעילות העסקית תוך גיוון התמהיל ופיתוח מנועי צמיחה, כאשר השלמת המרעום למשוטטים הצפויה ברבעון הרביעי של השנה תפתח בפנינו שווקים בינלאומיים משמעותיים נוספים עם פוטנציאל עסקי יוצא דופן".

ארית תעשיות פועלת באמצעות חברת הבת, רשף טכנולוגיות, בפיתוח, ייצור ושיווק מרעומים, מרגמות ומערכות חימוש לתחום הביטחוני. בשל הביקוש הגואה למוצריה, זינקה מניית החברה בשלוש השנים האחרונות במעל 1,000% והייתה לאחת משיאניות התשואה בשוק המקומי בשנים האחרונות. עם זאת, מתחילת השנה איבדה מניית החברה מעל ל-50% מערכה והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-2.1 מיליארד שקל.