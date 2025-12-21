יצרנית המרעומים ארית תעשיות בדרך להשלים גיוס פרטי של כ-550 מיליון שקל עבור חברת הבת רשף, לפי שווי של כ-3.75 מיליארד שקל. זאת, שבועיים וחצי בלבד אחרי שנאלצה לסגת מהנפקת רשף בעקבות דרישת המוסדיים.

במסגרת המהלך, שיתבצע במסגרת רצף מוסדיים, תגייס רשף את משורה של גופים מוסדיים כולל כלל, הפניקס, מיטב ומור. בנוסף, לגופים שהשתתפו בהנפקה ניתנו אופציות לרכישת מניות נוספות אשר עשויות להביא את היקף הגיוס הכולל לעד 900 מיליון שקל.

ההון אותו צפויה רשף לגייס יתחלק בצורה שווה, כך שמחציתו הסכום יוזרם לקופתה של ארית המחזיקה בכ-99% מרשף, ואילו היתרה תוזרם לקופת רשף, במטרה לסייע לה להגדיל את כושר הייצור ולהתפתח בשווקים חדשים בחו"ל, ואף לבצע הנפקה עתידית בנאסד"ק.

אחרי כישלון ההנפקה: בארית חישבו מסלול מחדש

ההנפקה הפרטית מגיעה פחות משלושה שבועות לאחר שארית נכשלה בניסיונותיה להנפיק את רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. מהלך שהביא לצניחה של 20% במחיר המנייה, ולמחיקת כמיליארד שקל משווי החברה ביום המסחר שלאחר מכן, ועורר את זעמם של המשקיעים המוסדיים שמושקעים בחברה.

במסגרת התשקיף אותה פרסמה רשף טכנולוגיות, ארית תעשיות תכננה למכור 10% ממניותיה של רשף לציבור בהצעת מכר ובתמורה (ברוטו) של 481 מיליון שקל. בנוסף, היא קיוותה להנפיק 10% ממניותיה של רשף בסכום דומה. אלא שכאמור המהלך הביא לצניחה במחיר המנייה וכלל התנגדות עזה מצד הגופים המוסדיים שאיימו שלא להשתתף בהנפקה.

זאת, בעיקר בשל העובדה שהמהלך היה הופך את ארית למעין חברת החזקות שבאופן טבעי נסחר בדיסקאונט על החזקותיה. לכן, העובדה שארית שנסחרה ערב ההודעה לפי שווי של 5.07 מיליארד שקל, אך ביקשה להנפיק לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל (לפני הכסף), יצרה תסכול אצל משקיעי ארית, שלא הבינו איך החברה האם נסחרת בשווי גבוה בהרבה מזה של החברה הבת, על אף שזו פעילות המרכזית.

שיאנית התשואה בבורסה המקומית

המהלכים האחרונים מגיעים אחרי זינוק מדהים בשווי של ארית. בשלוש השנים האחרונות זינקה מניית ארית של 5,500% תוך פחות מ-3 שנים, לשווי של 4.3 מיליארד שקל (הגיעה לשווי של מעל 5 מיליארד שקל בטרם הדיווחים על ההנפקה). החברה היא אחת משיאניות התשואה בבורסה, בעקבות המלחמות וההתחמשות הגלובלית והקפיצה בביקושים.

רשף טכנולוגיות פועלת בתחום ייצור המרעומים האלקטרוניים. בנתונים שפרסמה החברה בתשקיף, ציינה ארית כי "בכוונת רשף להשתמש בתמורת ההנפקה להרחבה משמעותית של עסקיה, ובכלל זה, הקמה והשקעה בחברות בנות שהוקמו או שבכוונת רשף להקים בארצות הברית, אירופה והודו, ייצור עצמי של חומרי גלם למרעומים לעצמאות ייצורית, רכש חומרי גלם למלאי, ייצור מוצרים למלאי והון חוזר והרחבת סל המוצרים בהתאם לביקוש העולמי הגובר".

על פי התשקיף, את הרבעון השלישי סיימה רשף עם מכירות של 127 מיליון שקל, כאשר המכירות בחודשים אוקטובר-נובמבר גדלו ועמדו על 134 מיליון שקל. הצפי לחודש דצמבר עומד על מכירות בסך 80 מיליון שקל. כך שהיא צופה הכנסות של 497 מיליון שקל בשנת 2025, זינוק של כמעט 300% לעומת 126.5 מיליון שקל בשנה שעברה.

צבר ההזמנות העדכני של רשף, נכון לסוף נובמבר האחרון, עמד על יותר ממיליארד שקל. החברה מציגה רווחיות גבוהה במיוחד, כאשר שיעור הרווחיות במחצית השנייה של שנת 2025 צפוי להיות דומה לשיעור הריווחיות במחצית הראשונה של השנה (רווח נקי המהווה 51% מהמכירות).