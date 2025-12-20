הנתון שעשוי לסלול את הדרך לראלי בוול סטריט, ומה צפוי מחר בת"א?

1 תל אביב - בורסה ללא הפסקה

אמנם בשבוע שהיה נרשמו עליות צנועות במדדים המובילים, אך הבורסה בת"א לא עוצרת וביום חמישי שברה שיא בפעם ה־59 מתחילת השנה. הבורסה כבר רושמת תשואה של מעל 50% מתחילת השנה. לשם השוואה, בורסת טוקיו עלתה ב-24%, לונדון ב-21%, סין ב-17% ומדד S&P 500 ב-16%.

השבוע שהיה שייך בעיקר למניות הביטחוניות, אך גם למניות האנרגיה.

מדד החברות החברות הביטחוניות, שהושק לפני כחודשיים בלבד, זינק בכ-9% השבוע ובלטו בו שתיים בעיקר, מניית אר פי אופטיקל שזינקה ב-42% ונקסט ויז'ן שזינקה בשיעור דומה. עין שלישית מעט מאחור אך עם תשואה נאה של 23%.

בחמישי שעבר, נהנו חברות האנרגיה והגז מאישור הממשלה ליצוא גז למצרים ומכרז החשמל הגדול בארה"ב, גם העליות השבוע של מחירי הנפט עזרו להם.

ברביעי התבשרנו על שעסקת ייצוא הגז ממאגר לווייתן למצרים בהיקף של 112 מיליארד שקל יצאה לדרך, למרות שזאת לא היתה הפתעה גדולה, ניו-מד ורציו , השותפות במאגר ביחד עם שברון, הגיבו בחיוב, קבוצת דלק , בעלת השליטה בניו מד, עלתה אף היא.

מכרז החשמל הגדול בארה"ב היטיב עם מניות האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה ו-או פי סי אנרגיה שעלו בסוף השבוע. ארה"ב סובלת מהמחסור בכושר ייצור וזה ממחיש את היתרון של חברות כמו או.פי.סי ודוראל, שיזמו בשנים האחרונות את הקמתן של תחנות כוח חדשות. השתיים זכו בחלקים במכרז.

המגמה הזאת במניות הביטחוניות והאנרגיה הירוקה צפוייה כנראה להימשך. שחר סיני, סמנכ"ל קרנות נאמנות בפרופאונד בית השקעות לא מצפה לתשואה של מאות אחוזים, "אבל כן מצפה שהסקטור הזה ימשיך לדחוף את הכלכלה הישראלית וגם העולמית", אמר בשיחה עם גלובס. סקטור האנרגיה הירוקה, לדבריו, "רוכב על הגל של הצריכה האדירה בחשמל בעקבות מהפכת ה־AI, וגם זה צפוי לדחוף את השוק קדימה".

מחר, זהו היום הראשון הלפני אחרון בו יתקיים מסחר. לאחר 72 שנים, החל מינואר המסחר בבורסה יערך ימי שני עד שישי.

המניות הדואליות חוזרות במגמה מעורבת. קמטק ונובה בפער חיובי ממוצע של כ-2%, טבע ואלביט עם פער של כ-1%, נייס ואיי.סי.אל בפער שלילי של כ-1.5%.

חברת הביטוח ווישור תרד כנראה בלא מעט אחוזים לאחר שהודיעה בחמישי בערב על הנפקה פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של מעל 150 מיליון שקל וכ-8% מהון החברה לאחר ההנפקה. ההקצאה תבוצע לפי מחיר של 12.85 שקל למניה, דיסקאונט של כ-18% ממחיר הסגירה ביום חמישי.

יהיה מעניין לראות את תגובת מניות ריטיילורס ובעלת השליטה בה פוקס לדוח הרבעוני של נייקי . ריטיילורס, מפעילה את חנויות מותג הספורט נייקי בארץ, באירופה ובאוסטרליה וניו זילנד, עם 174 חנויות נכון לסוף ספטמבר.

נייקי נפלה בשישי בכ-10% לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות ורווחים שעלו על תחזיות וול סטריט, כאשר החוזקה בצפון אמריקה סייעה לקזז ירידה חדה במכירות בסין. מניית החברה צנחה לאחר שהמשקיעים עיכלו את החולשה בשוק הסיני.

2 וול סטריט: האינפלציה סוללת את הדרך לסנטה קלאוס

במסחר ביום שישי נמשכה המגמה החיובית לאחר שיממה קודם לכן, נתון אינפלציה נמוך מהצפוי אם כי שנוי במחלוקת חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. נאסד"ק עלה ב-1.3%, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.3%. שני הראשונים עברו לעליות שבועיות קטנות.

בשישי נרשמה התאוששות במניות ה-AI. אורקל זינקה בכ-7% לאחר שטיקטוק הסכימה למכור את פעילותה בארה״ב למיזם משותף חדש, הכולל את ענקית התוכנה. הזינוק מסמן תפנית במניה, שהדאיגה את המשקיעים מוקדם יותר השבוע לאחר שדוח חשף כי חברת תשתיות הענן איבדה תומך מרכזי באחד מפרויקטי מרכזי הנתונים שלה. הדבר גרר ירידות גם במניות אחרות הקשורות ל־AI, בהן ברודקום ו־AMD.

אנבידיה עלתה ביותר מ־3% לאחר שדווח כי ממשל טראמפ בוחן את האפשרות לאפשר לחברה למכור את שבבי ה־AI המתקדמים שלה לסין. מיקרון המשיכה את העליות מהיום הקודם וטיפסה ביותר מ־7%. המניה זינקה ב־10% ביום חמישי לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות חזקה לרבעון הנוכחי.

אם כך זה ימשך, אולי בכל זאת נחווה את ראלי סנטה קלאוס. מסורתית, שוק המניות בארה"ב נוטה לרשום עלייה בשבוע שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. תקופת סנטה קלאוס היא חמישה ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני ימי המסחר הראשונים של ינואר, זו תחל ביום רביעי הקרוב.

בגולדמן סאקס אופטימיים. "בהיעדר זעזועים משמעותיים, יהיה קשה להיאבק בעונתיות החיובית במיוחד שאליה אנו נכנסים"' כתבו צוות דסק המסחר של החברה. "אמנם איננו צופים ראלי דרמטי, אך אנו סבורים שיש עוד מקום לעליות מכאן ועד סוף השנה". מדד S&P 500 עלה ב־75% מהמקרים במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר, עם עלייה ממוצעת של 1.3%, כך עולה מנתונים שנאספו על ידי Citadel Securities.

בינתיים נאסד"ק בעלייה חודשית של כ-3%, בדומה ל-S&P 500 ואפילו פחות ממדד דאו ג’ונס, 4.5%. כדאי אבל לשים לב למדד המניות הקטנות, ראסל 2000 שעלה החודש ב-7.5% ולמדד S&P 500 במשקל שווה שעלה בכ-4.5%. בוול סטריט מדברים לא מעט על רוטציה ממניות הטכנולוגיה אל השוק המסורתי יותר, ויש אומרים שהכסף החכם עובר משוק ה-AI למחוזות בטוחים יותר. בתוך כך כדאי לשים לב שמגזר הטכנולוגיה עלה החודש ב-2.5% בלבד, הרבה פחות ממגזר הפיננסים (6.7%) או ממגזר הצריכה הבת קיימא (XLY) שזינק ב-9%.

השבוע אנחנו לקראת שבוע מסחר מקוצר, מה שאומר שהמחזורים צפויים להיות נמוכים ואולי יגבירו את התנודתיות. ברביעי ערב הכריסמסט נעילה מוקדמת ובחמישי לא יתנהל מסחר, כך בכל הבורסות בעולם. בשישי המסחר בארה"ב יתנהל כרגיל.

למרות זאת צפויים מספר פרסומי נתונים, ובהם הצצה ראשונה (ומאוחרת) לקצב צמיחת הכלכלה בין יולי לספטמבר, יעמדו במרכז תשומת הלב של השווקים. מעבר לכך, צפויים מעט פרסומים מתוזמנים מצד חברות או בנקים מרכזיים, אך המשקיעים יעקבו גם אחר ההתפתחויות במאבק ההשתלטות על וורנר ברדרס וכן אחר תהליך בחירת יושב הראש הבא של הפדרל ריזרב.

בשלישי יתפרסם באיחור אומדן ראשוני של התוצר בארה"ב ברבעון השלישי והמדד החודשי של אמון אמון הצרכנים וברביעי נתונים שבועיים על תביעות חדשות לדמי אבטלה.

3 תחזיות, והחיים עצמם

הזמן עובר מהר ועוד שנה כמעט וחלפה - זהו זמן טוב לנבור בתחזיות של תחילת 2025, ולמצוא את ההפתעות שפקדו אותנו השנה. כאלה היו לא מעט.

לגבי מדד ת"א 35, הגופים המוסדיים צפו לו עלייה של כ-11%, האופטימי מכולם היו מזרחי טפחות ואנליסט שצפו שהמדד "יזנק" ב-14%, אלטשולר שחם היה הפסימי ביותר, 5%. היו שאמרו שאם התחזית תתגשם "הרי שמדובר באירוע נדיר". מדד ת"א 35 זינק מתחילת השנה במעל 50% השנה ושבר 59 שיאים, משהו שקרה לאחרונה לפני עשרים שנה.

רובם ככולם ציפו שהשקל "ישמור על כוחו" ויסחר בכ-3.6 שקלים לדולר. השקל נסחר עתה בכ-3.2 שקלים והתחזק בכ-12% מתחילת השנה מול הדולר.

ריבית בנק ישראל היתה כבר צפוייה לרדת, בבנק מזרחי ובמגדל שוקי הון צפו שתי הורדות ריבית במהלך המחצית השנייה של השנה ואולי אף ברבע השני של השנה, "בהנחה שסביבת האינפלציה תתבסס עד אז בטווח היעד של בנק ישראל". האינפלציה אכן התבססה ביעד, אבל הריבית לא ירדה.

גם לגבי וול סטריט נרשמה פסימיות יחסית בתחילת השנה - מדד S&P 500 החל את השנה ב-5881 נקודות, כעת עומד המדד על כ-6,800 נקודות, עלייה של כ-16%, בנק אוף אמריקה צפה שיסיים את שנת 2025 ברמה של 6,666, 13%, בג'פריס ובג'יי.פי מורגן צפו שהמדד יעלה ל-6,500, 10%. "בתיק האזורי אנו ממליצים להישאר בחשיפה עודפת ליפן", צדקו, מדד ניקיי זינק בכ-24% מתחילת השנה.

לביטקוין ניבאו עתיד וורוד עם כניסת דונלד טראמפ לבית הלבן בתחילת השנה. חברות קריפטו ובכירים בתעשייה העריכו כי הביטקוין יכפיל את שוויו ויגיע ל-200 אלף דולר - ויש שחשבו שהוא יכול להמריא אף יותר גבוה. טום לי שמנהל את חברת האוצר BitMine, צפה שהביטקוין יגיע ל-250,000 דולר, כ-150%, קארול אלכסנדר, פרופסורית לכלכלה באוניברסיטת סאסקס, ראתה אפשרות שהביטקוין יעמוד על 200 אלף דולר - "אני שורית יותר מתמיד לגבי 2025. מחיר הביטקוין יכול בקלות להגיע ל-200 אלף דולר". הביטקוין נסחר כיום בכ-88 אלף דולר ובכ-7% פחות מתחילת השנה ובדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו.

לגבי מחירי הנפט, בצ'ארלס שוואב אמרו בתחילת השנה ש"השילוב של האצה מתונה בצמיחה הכלכלית בבריטניה וברווחי החברות, אינפלציה מתונה, הפחתות ריבית מצד הבנק המרכזי של אנגליה, וכן מחירי נפט ברנט שנותרים בטווח של 70-90 דולר לחבית, תומך בשוק". בגולדמן סאקס אמרו ש"בתחזית הבסיס שלנו אנו ממשיכים לראות את מחירי הנפט מדשדשים בטווח, כאשר נפט ברנט צפוי להישאר בטווח של 70-85 דולר לחבית". חבית נפט מסוג ברנט נסחרת כיום בכ-60 דולר. בסיטיבנק צדקו, "אנו צופים כי מחירי הנפט ירדו בהדרגה לרמה של כ־60 דולר לחבית".

בבנק אוף אמריקה ציפו שהדולר יגיע לשיאו ברבעון הראשון, ויישאר חזק מול מטבעות אסיה בעוד שהאירו צפוי להתחזק לרמה של 1.15 עד סוף השנה, האירו עומד כעת על 1.17 דולר לאירו אחד. בג'יי.פי. מורגן, בדויטשה בנק ובי.אן.פי פריבה ציפו ל"פאריטי" - כלומר לשער של 1 אירו לדולר אחד. אך לדולר היתה שנה חלשה. מדד DXY שאומד את שערי החליפין של הדולר מול שש מטבעות מובילים בעולם השיל כ-10% מתחילת השנה.