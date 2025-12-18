תקרת המחיר במכרז אספקת החשמל של רשת PJM בארה"ב סימנה היום עד כמה הביקוש לאנרגיה בשוק האמריקאי חורג מההיצע הקיים. המכרז, המשרת כ־65 מיליון צרכנים במזרח ארה"ב והמערב התיכון שלה, ננעל על המחיר המקסימלי המותר בחוק, 333 למגה-וואט ביום. אלו חדשות טובות במיוחד עבור חברות אנרגיה ישראליות הפועלות בארה"ב, כמו אנלייט, דוראלו־OPC.

המכרז סיפק היום רוח גבית לסקטור בבורסה בתל אביב, כאשר מניות יצרניות האנרגיה הישראליות רשמו עליות חדות - דוראל זינקה בכ־6%, אנרג'יקס ב־4.6%, OPC ב־4.2% ואנלייט ב־3.5% - זאת לצד גורמים נוספים כמו אישור הסכם הגז עם מצרים.

מדובר במכרזי זמינות לשנים 2027/2028, שבמסגרתם תחנות כוח מתוגמלות לפי יכולתן לספק חשמל לאורך שעות רבות ביממה, ללא תלות בהיקף הייצור בפועל. כלומר רשת PJM משלמת להן מעין תעודת ביטוח שמבטיחה את אספקת החשמל היציבה והסדירה. מנגנון זה מעניק יתרון מובהק לתחנות כוח קונבנציונליות - וכן לטכנולוגיות מתקדמות בתחום האנרגיה המתחדשת. לולא המגבלה בחוק, המחיר היה יכול להגיע אף ל־529 דולר למגה-וואט ביום.

המכרז של PJM, הפועלת בניו ג'רזי, פנסילבניה, מרילנד ומדינות נוספות, נועד לאותת על הביקוש כדי למשוך יצרנים ותחנת כוח חדשות לקום ולהתרחב בשטח שאותו היא מכסה. מעבר לתוצאות, הוא משקף את הזינוק החד בביקוש לאנרגיה בארה"ב - בין היתר בשל הקמה מואצת של חוות שרתים צמאות לאנרגיה, המתחרות הן בתעשייה המסורתית והן בצרכנים הביתיים.

מניות האנרגיה הישראליות זכו לעדנה בחודש האחרון

לחברת OPC מותקנים כיום כ־1,700 מגה־וואט ברשת PJM, כולם בתחנות כוח קונבנציונליות (גז במחזור משולב), מה שאומר שיש להן מקדם זמינות גדול במיוחד. כתוצאה מכך צפויה החברה ליהנות מחלק ניכר מתשלומי הזמינות שנקבעו במכרז. ארבע מתוך שש תחנות הכוח של OPC בארה"ב פועלות בתחומי PJM, ובהן גם התחנה בעלת ההספק הגבוה ביותר של החברה. בנוסף, ל־OPC שלוש תחנות נוספות בשלבי פיתוח מוקדמים באזור, בהספק כולל של למעלה מ־4,000 מגה־וואט.

גם דוראל ממוצבת היטב בשוק האמריקאי. החברה הרחיבה לאחרונה את פעילותה באמצעות השלוחה האמריקאית Doral LLC, והתקדמותה בפרויקטי ענק ובראשם הפרויקט באינדיאנה תרמה לזינוק של כמעט 20% במניה בחודש האחרון. החברה מעריכה כי בתוך שנים אחדות תייצר EBITDA של כ־850 מיליון דולר בשנה מהפעילות בארה"ב בלבד. מניית OPC נהנתה אף היא ממגמה חיובית, עם עלייה של יותר מ־11% בתקופה המקבילה.

בראיון בוועידת ישראל לעסקים, מנכ"ל דוראל יוני חנציס אמר שהחברה "מקימה היום את שני הפרויקטים הכי גדולים בארה"ב - פרויקט באינדיאנה, בגודל של ת"א, השליש הראשון שלו כבר רץ והנותרים בשלבי הקמה. פרויקט של 1,600 מגה־וואט, שיודע לתת צריכת חשמל לכ-500 אלף איש. היתרון של החברה האמריקאית שלנו זה להיות יזם, לדבר אמריקאית שוטפת ולממן ולהקים. בפרויקטים כאלה גדולים, ברור שיש יתרון לגודל".

הפרויקטים המרכזיים צפויים להיות מושלמים עוד לפני 2029, מה שיאפשר לחברה ליהנות מהטבות מס משמעותיות, שבוטלו לאחרונה במסגרת חקיקת ה־Big Beautiful Bill של ממשל טראמפ. במקביל, שוקלת דוראל להאיץ את קצב הפיתוח בארה"ב באמצעות הנפקה של החברה האמריקאית, אם כי החלטה סופית בנושא טרם התקבלה. לאחרונה השלימה החברה גיוס הון בישראל, במסגרתו נמכרו מניות בהיקף של כ־590 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים, כדי לתמוך באספקת האנרגיה לארה"ב שכאמור נדרשת יותר מתמיד.