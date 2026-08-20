המהפך בשוק הגמל נמשך: גם הפניקס עקפה את אלטשולר שחם

חברת הביטוח הפניקס עושה היסטוריה מבחינתה בשוק הגמל, כשעלתה למקום השלישי מבין גופי החיסכון בתחום שכולל קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד ועוד. למרות שהפניקס נמצאת במומנטום שלילי מזה חצי שנה מבחינת העברת כספים מהמתחרים, ועברה ליציאת כספים ממנה בחודש יולי בהיקף של 32 מיליון שקל (העברות חיוביות של יותר מ-4 מיליארד שקל מתחילת השנה), החברה הגיעה להיקף נכסים של 110.5 מיליארד שקל.

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בכך, עקפה חברת הביטוח את בית ההשקעות אלטשולר שחם, שממשיך לאבד כספים בקצב גבוה. מאלטשולר שחם יצאו למתחרים בחודש יולי 2.7 מיליארד שקל (ומתחילת השנה יצאו ממנו 21.4 מיליארד שקל) והיקף הנכסים המנוהלים שלו בגמל ירד ל-109.1 מיליארד שקל. בעבר, כזכור, הוא ניהל בתחום יותר מ-200 מיליארד שקל, כשהיווה שליש מהשוק. אלטשולר שחם אמנם נמצא במומנטום חיובי לאחרונה, ואף מוביל את הטבלאות בחודשיים האחרונים, אך אחרי חמש שנים קשות, הוא יצטרך כנראה עוד קצת זמן כדי שיציאת הכספים תיפסק.

המהפך הזה מתרחש חודש בלבד אחרי שבית ההשקעות מור עשה את ההיסטוריה שלו כשעלה למקום השני בענף על חשבון אלטשולר שחם. גם מור נמצא כעת בחודש החלש ביותר שלו בגיוסים מאז תחילת שנת 2025, כשגייס 58 מיליון שקל בלבד (1.9 מיליארד שקל מתחילת השנה), והוא השני בתעשייה עם 115.7 מיליארד שקל.

מי שממשיך להשקיף מעל כולם בצמרת הוא בית ההשקעות מיטב. הוא גייס 1.7 מיליארד שקל בחודש יולי - הכי הרבה מכל הגופים ביולי, אך גם במקרה שלו, מדובר בחודש החלש ביותר מאז נובמבר האחרון. ובכל זאת, מיטב יכול להרשות לעצמו חודש כזה, אחרי שמתחילת השנה העביר ממתחריו סכום עצום של 16.6 מיליארד שקל, יותר ממה שרוב הגופים עושים בשנה שלמה ואפילו במספר שנים.

החודש החזק ביותר של כלל מעולם

מי שעוד בלטו בגיוסים בחודש יולי היא קודם כל חברת הביטוח כלל, שתופסת מתחילת השנה את צמרת התשואות ונהנית ממומנטום חיובי מתחילת השנה. כלל העבירה מהמתחרים 1.4 מיליארד שקל והיא הגוף השני שגייס הכי הרבה כסף בחודש יולי. אצל כלל זה החודש החזק ביותר מאז ומעולם. מתחילת השנה, כלל העבירה מהמתחרים 4.8 מיליארד שקל והיא מנהלת 76.6 מיליארד שקל.

גם הראל נהנתה בחודש יולי מגיוס חזק של 1.1 מיליארד שקל, והיא משלימה העברות חיוביות של 7.4 מיליארד שקל מתחילת השנה ומנהלת כבר 96.4 מיליארד שקל.

אחריה, חברת הביטוח מגדל גייסה 1.05 מיליארד שקל בחודש יולי, ומתחילת השנה היא גייסה 4.6 מיליארד שקל והיא מנהלת כיום 56 מיליארד שקל בתחום.

מנגד, בית ההשקעות ילין לפידות ממשיך גם הוא לאבד נכסים בקצב גבוה, ונדמה שגם הוא יצטרך להוכיח את עצמו מחדש למשך תקופה משמעותית כדי להפסיק לאבד כסף למתחריו. הגוף איבד בחודש יולי למתחרים סכום של 1.66 מיליארד שקל, ומתחילת השנה הוא איבד 10.9 מיליארד שקל. בכך, ילין לפידות מנהל כעת 80 מיליארד שקל.