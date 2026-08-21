בפעם הרביעית בשנה: בזק מעלה תחזיות. וגם האנליסטים חיוביים

בפעם הרביעית בתוך קצת יותר משנה, בזק, שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה, מעלה את התחזיות שלה. הפעם מדובר על התחזית לשנת 2026. חברת התקשורת שמחזיקה גם בפלאפון, בזק בינלאומי ו- yes מציינת כי הסיבה לכך היא שני רבעונים חזקים עם "שיפור בביצועים העסקיים, בדגש על פעילות בזק קווי, על רקע צפי לגידול בהכנסות בחלק מתחומי הפעילות לצד קיטון בהוצאות".

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מניית בזק עולה כעת במסחר בכ-2% לשווי של 21.3 מיליארד שקל. היא משלימה בכך עליה של 77% בשלוש השנים האחרונות (לעומת 118% במדד ת"א 125) אך בטווח של 5 שנים היא זינק ב-157% (לעומת 128% במדד ת"א 125)

החברה אף מבהירה כי "עדכון התחזית אינו כולל השפעות של ביטול ההפרדה המבנית, מיזוגים ורכישות ועליות/ירידות". כך, בזק צופה רווח שנתי השוואתי (ללא הוצאות/ הכנסות תפעוליות אחרות, שיערוכים ואופציות לעובדים) בטווח של 1.15-1.2 מיליארד שקל, עליה של 12% באמצע הטווח ביחס לתחזית הקודמת.

עוד צופה החברה בניהולו של ניר דוד ושהיו"ר שלה הוא תומר ראב"ד כי ה-EBITDA ההשוואתי יהיה בטווח של 3.8-3.85 מיליארד שקל, עליה של 2%. תחזית ההשקעות (CAPEX) נותרה ללא שינוי, על כ-1.6 מיליארד שקל, אך מדובר בירידה מסוימת ביחס לעבר וזאת כתוצאה מכך שהחברה מסיימת את עיקר ההשקעה שלה בפרויקט הסיבים האופטיים לאינטרנט, כשהיא כבר נמצאת עם פריסה של יותר מ-3 מיליון בתים (מתוכם מספר מנויי הסיבים עומד על 1.1 מיליארד).

העלאת התחזיות מתרחשת קצת יותר משבועיים אחרי שהחברה פרסמה דוחות לרבעון השני של 2026 בהם הציגה הכנסות של 2.2 מיליארד שקל. הכנסות מפעילות הליבה עלו ב-4% לקצת יותר מ-2 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי השוואתי של 315 מיליון שקל והודיעה על חלוקת דיבידנד בסכום של 415 מיליון שקל ובנוסף כחלק מהתוכנית שלה לבצע בייבאק בהיקף של 800 מיליון שקל עד שנת 2029 הודיעה החברה על רכישת מניות עצמית בסכום של 100 מיליון שקל.

האנליסטים ממליצים

"העלאת התחזית אינה אמורה להפתיע את המשקיעים שעוקבים אחרי החברה, שכן כבר במחצית הראשונה רשמה בזק רווח נקי השוואתי מצטבר של כ-615 מיליון שקל (בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים)" אומר ליאור וידר, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח". לדעתי, בזק מהווה עוגן השקעה סולידי ואיכותי בזכות שילוב של נכסי תשתית, פיזור עסקי, יכולות ניהול גבוהות, איתנות פיננסית ומדיניות דיבידנד אטרקטיבית. בנוסף, ישנו פוטנציאל צמיחה לא מבוטל בהמשך הרחבת הפעילות מול לקוחות עסקיים ובתחום הכבלים התת-ימיים, כאשר השלמת עסקת Wecom והתפתחויות בנוגע לביטול חובת ההפרדה המבנית עשויות לשמש כקטליזטורים חיוביים לסנטימנט ולשווי בעתיד".

"במבט על תחומי הפעילות, סביר להניח שנראה המשך עלייה הדרגתית בסביבת המחירים בסלולר בתמיכת התמתנות התחרות ומעבר לדור 5 שיתמכו ב- ARPU (הכנסות פר לקוח, נ"א) בטווח הבינוני, לצד המשך סיכון מהשפעות ה- eSIM (כרטיס סים וירטואלי, נ"א) על הכנסות הנדידה. בתשתיות האינטרנט, חרף העלייה בתחרות, נמשכת צמיחה עקבית בבסיס מנויי הסיבים וב-ARPU לצד תמיכה מהקונסולידציה בטלוויזיה בעקבות עסקת פרטנר ו- Sting +. כמו כן, זיכרון הדברים של בזק בינלאומי להקמה והפעלה של מערכת כבלים תת-ימיים בהשקעה מוערכת של כ-250 מיליון שקל על פני כ-3 שנים, מהווה מהלך אסטרטגי שצפוי להניב תשואה משמעותית לקבוצה".

מי שעוד ממליץ על התחום הוא אייל שינה, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות פסטרנק שהם, שבתחילת השבוע זיהה הזדמנות בענף התקשורת וציין בשיחה עם גלובס כי "כיום רמת המחירים בסלולר היא מהנמוכות בעולם, ובנוסף רמת התלות של אנשים באינטרנט עלתה. אני רוצה לראות היום מישהו שמסוגל לוותר על המהירות של האינטרנט, ואני לא מדבר על לוותר על האינטרנט בכלל. התרגלנו לאינטרנט מאוד מאוד מהיר והתשתית הזאת מוחזקת על ידי מספר מצומצם של חברות, והן יודעות את זה.

"לכן, כל עוד הרגולטור לא יהיה מספיק אקטיבי, נראה גם בעולמות האלה עליית מחירים, וזה טוב למשקיע, גם אם פחות לצרכנים, וגם הבינה המלאכותית תעזור להם בהקשר של צורך פחות אנשי שירות וזה יפנה להם שטחי נדל"ן, לצד הרצון של בעלי השליטה לחלק דיבידנדים".

בתחזית שפרסמה בתחילת השנה בזק הציבה יעדים לשנת 2029 עם צפי להכנסות מפעילות ליבה של 8.7-8.9 מיליארד שקל, EBITDA השוואתי של 4.2-4.4 מיליארד שקל, הוצאות השקעות (CAPEX) של 1.5-1.6 מיליארד שקל וצמיחה של מעל 8% בממוצע לשנה ברווח הנקי ההשוואתי.