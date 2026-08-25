איך מחליטים מי יזכה לאבטחה ממלכתית?

מי קובע מי יאובטח?

האחריות לאבטחת אישים הוטלה על השב"כ בהחלטת ממשלה מ־1975, ובהמשך עוגנה בחוק שירות הביטחון הכללי מ־2002, שלפיו אחד מתפקידי השירות הוא אבטחת אנשים, מידע ומקומות שקבעה הממשלה. לצד השב"כ פועלת במשרד ראש הממשלה יחידת "מגן", האחראית לאבטחת שרים ובכירים בארץ ובחו"ל.

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הגורם המוסמך לקבל החלטות בנושא הוא ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. לפי החוק, הממשלה ממנה ועדה זו, הפועלת בשמה בעניינים שקבעה, ובה חברים ראש הממשלה כיו"ר, שר הביטחון, שר המשפטים, השר לביטחון הפנים וחבר נוסף.

בינואר 2023 מינתה הממשלה הנוכחית את ועדת השרים לענייני השב"כ, ובה נוסף לארבעת החברים הקבועים גם שר החינוך יואב קיש. אחת מסמכויות הוועדה היא אבטחת אישים, ולכן היא הגוף המוסמך לקבוע מי יאובטח בידי השב"כ באמצעות היחידה הממלכתית לאבטחת אישים ומשלחות, יחידה 730.

הוועדה המייעצת

לצד ועדת השרים פועלת ועדה מייעצת לענייני אבטחה, שממליצה על זהות הגורמים המאובטחים. כאן, הממשלה הנוכחית החליטה על חידוש: במקום מינוי חברי הוועדה המייעצת לכהונה בת שלוש שנים כפי שהיה עד אז, הממשלה החליטה באפריל 2023 שכהונת חברי הוועדה באותה עת תסתיים עד 120 ימים מכינון ממשלה חדשה.

בהחלטה נקבע גם שהוועדה המייעצת תכלול שלושה אנשי ציבור: גורם מקצועי או ניהולי בכיר, גורם ביטחוני בכיר ושופט בדימוס או מי שעומד בקריטריונים דומים. יו"ר הוועדה יהיה הגורם הביטחוני הבכיר או הגורם המקצועי בעל ניסיון משמעותי בתחום הביטחון.

דיוני ועדת השרים חסויים: לפי חוק יסוד הממשלה, מועד כינוסה, סדר יומה, החלטותיה והמשתתפים בישיבותיה הם סודיים. לכן אין מסמכים רשמיים פומביים על החלטותיה, וניתן להסתמך בעיקר על דיווחים בתקשורת.

אילו החלטות התקבלו בעבר?

מדיווחים קודמים עולה כי הוועדה כבר השתמשה בסמכותה לקבוע מי יאובטח בידי השב"כ. כך, במרץ 2020 דווח שהשב"כ המליץ להעביר את אבטחת בני גנץ ליחידה לאבטחת אישים, וראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את ההמלצה כיו"ר ועדת השרים, בכפוף לאישור חבריה.

ביולי 2021, אז תחת ממשלת בנט־לפיד, דווח שהוועדה החליטה לקבל את המלצת שב"כ לקצר את משך מתן מעטפת האבטחה המלאה לבני משפחתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לחצי שנה בלבד מתום כהונתו, במקום שנה. 5 חודשים לאחר מכן, דווח שוועדת השרים לענייני שב"כ דחתה את בקשת נתניהו להאריך את אבטחת רעייתו שרה ובניו יאיר ואבנר, "בהתאם לחוות־הדעת של כלל גורמי הביטחון שהוצגו בדיון".

ואולם, רק לפני כחודש התקבלה בוועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי החלטה בכיוון ההפוך - כאשר זו אישרה אבטחה לשרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, עד לסוף ימיו של ראש הממשלה, ולילדיהם יאיר ואבנר למשך חמש שנים.