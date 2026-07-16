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בנימין נתניהו

אחרי חשיפת חדשות 12: ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה אבטחה לנתניהו ולרעייתו לכל חייו

ההחלטה התקבלה בהמלצת ראש השב"כ דוד זיני ובניגוד לעמדת גורמי המקצוע • ילדיו של ראש הממשלה, יאיר ואבנר, יקבלו אבטחה למשך חמש שנים • בכירים ביטחוניים: "בדיוק בשביל הרגע הזה זיני הונח שם"

ירון אברהם, N12 17:54
בנימין ושרה נתניהו / צילום: Reuters
בנימין ושרה נתניהו / צילום: Reuters

כפי שנחשף בחדשות 12, ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה היום (ה') אבטחה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרעייתו שרה לכל חייו - עם אופציה להארכה. זאת בהמלצת ראש השב"כ דוד זיני - ובניגוד לעמדת גורמי המקצוע. ילדיו יאיר ואבנר יקבלו אבטחה למשך חמש שנים.

המשמעות היא שגם אם נתניהו יפסיד בבחירות, רעייתו תזכה לאבטחה קבועה וילדיו יזכו לחמש שנות אבטחה. זו כל המשמעות של ההחלטה, שהרי בהינתן שרה"מ ינצח - האבטחה נשארת.

אמש נחשף ב"מהדורה המרכזית" בערוץ 12 כי ראש השב"כ זיני החליט בימים האחרונים לאמץ את חוות הדעת שתעניק אבטחה ממושכת לשרה נתניהו ולילדיה. למרות הפרסומים, אנשי לשכת ראש הממשלה הכחישו את הידיעה לאורך כל הימים האחרונים.

ההחלטה התקבלה לאחר לחצים כבדים שהופעלו מצד סביבת בני הזוג נתניהו, ובניגוד לעמדת גורמי המקצוע שביקשו להשאיר את סוגיית האבטחה כפופה לרמת האיום המשתנה.

בכירים ביטחוניים מתחו ביקורת חריפה על המהלך והדגישו: "זו לא הזיה, זו המציאות, בדיוק בשביל הרגע הזה זיני הונח שם". הביקורת מתמקדת בהחלטתו של זיני שלא לאמץ את עמדת גורמי המקצוע, שהמליצו להתנות את רמת האבטחה ברמת האיום הנקודתית.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12