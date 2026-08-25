דיווח: האזהרה המפורשת שקיבל טראמפ לפני חיסול חמינאי

עדכונים שוטפים

07:16 - דיווח: ההתרעות שהונחו על שולחן הנשיא -פרטי האזהרות המפורשות שקיבל טראמפ לפני המלחמה באיראן

על פי הוול סטריט ג'ורנל, ימים ספורים לפני פתיחת המתקפה ב-28 בפברואר, זימן טראמפ את ראשי מערכת הביטחון כדי להכריע אם מתקפה רחבת היקף אכן תוכל למוטט את המשטר ולפרק את תוכנית הגרעין שלו. בדיון זה הציגה ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גבארד, את הערכות קהילת המודיעין של ארה"ב.

לפי גורמים המעורים בפרטי הפגישה ששוחחו עם העיתון האמריקני, גבארד הבהירה לטראמפ במפורש כי חיסול המנהיג העליון של איראן יביא בסבירות גבוהה לעלייתו של שלטון נוקשה עוד יותר. במודיעין האמריקני הזהירו כי הנהגה חלופית זו תהיה פתוחה ומחויבת יותר להשגת נשק גרעיני, תפעל מיידית לחסימת מצר הורמוז ותגרור תקיפות נגד בסיסים וכוחות אמריקניים באזור. לכתבה המלאה

06:51 - דיווח ב-AP: בכירים מצבאות אוגנדה ובורונדי ביקרו בישראל בשבוע שעבר כדי לדון באפשרות שישתתפו בכוח הבין-לאומי בעזה במסגרת פעילות מועצת השלום של טראמפ. אוגנדה כבר אישרה את השתתפותה, בעוד שלפי הדיווח בורונדי עוד בוחנת את המהלך - אבל נוטה להשיב בחיוב

06:12 - על רקע המלחמה הכלכלית על איראן עליה הכריז טראמפ, שר הפנים של פקיסטן מעדכן: "התקדמות משמעותית בשיחות עם ההנהגה האיראנית"

עוד משר הפנים הפקיסטני: אנחנו ואיראן דנים בשיקום מזכר ההבנות ובניסיון ליישב את הסכסוך. השיחות מתמקדות במתיחות במזרח התיכון ובסלילת נתיב לשלום. לדבריו, הפגישה עם נשיא איראן הסתיימה ב"נימה חיובית ביותר"

02:52 - בעזה מדווחים על תקיפה של צה"ל במרכז הרצועה

01:22 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקרית ימית שהתרחשה כתשעה מיילים מצפון-מזרח לעומאן שבמפרץ הפרסי, ובה מכלית נפט נפגעה מטיל לא מזוהה. הפגיעה גרמה נזק לחדר המכונות של המכלית, אולם איש מהצוות שעל הסיפון לא נפגע. מרכז הסחר הימי הבריטי הודיע כי ההשפעה הסביבתית בשל הפגיעה עדיין לא ידועה.

23:12 - בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית בירכו על הסנקציות האחרונות שהטילו ארה"ב והנשיא טראמפ על המשטר האיראני: "בצדק אתם גובים מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית הזו ומאלה המסייעים לתוקפנותה המתמשכת"

פורסם לראשונה ב-N12