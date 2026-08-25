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שותפות חיפושי הנפט והגז נאוויטס , הפועלת ביבשת אמריקה, רשמה זינוק חד בהכנסות ברבעון השני של 2026 ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לנוכח התחלת הפקת מלאה בפרויקט הדגל שלה ביולי 2025 (אחרי הרבעון השני אשתקד), מאגר שננדואה במפרץ מקסיקו.

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נאוויטס סיכמה את הרבעון השני של 2026 עם הכנסות של 279 מיליון דולר, זינוק של פי 15 ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות עמד ברבעון על 77 מיליון דולר, מול הפסד של 56 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה גדלו ההכנסות ל-517 מיליון דולר, גם כן זינוק של פי 15 ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית עמד על 80 מיליון דולר, למול הפסד של 45 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

שותפות נאוויטס פטרוליום, בראשות היו"ר (והמייסד) גדעון תדמור והמנכ"ל עמית קורנהאוזר, מציינת עוד כי היקף ההפקה במחצית הסתכם בכ-9.4 מיליון חביות נפט, ומחיר החבית הממוצע ברבעון עמד על כ-93 דולר.

נאוויטס מוסיפה ומציינת כי בשנת ההפקה הראשונה משננדואה (יולי 2025 עד יולי 2026), שכללה גם תקופת הרצה, תרם הפרויקט רווח נקי לפני פחת מסים והפחתות או EBITDA בהיקף של כ-690 מיליון דולר, המשקף לפי חישוביה החזר של כ-60% על ההשקעה.

עם הפנים לדרום אמריקה

עיקר החדשות הצופות פני עתיד נוגע לדרום אמריקה. לנאוויטס יש פעילות ליד איי פוקלנד (השם של הקולוניה הבריטית לאיי מלווינס שסמוכים לארגנטינה). נאוויטס רכשה מתקן הפקה, אחסון ופריקה צף (FPSO) בכושר הפקה של כ-125 אלף חביות ביום, בעלות של כ-125 מיליון דולר במונחי 100%, שישמש לפיתוח האזור המרכזי (CDA) בפרויקט שלה בשם סי ליון (sea lion). בתוכנית יש 20 בארות בשלב הראשון ו-18 בשלב השני. החלטת השקעה סופית (FID) צפויה במחצית הראשונה של 2028, ותחילת ההפקה צפויה עד 2030.

במקביל נמשך פיתוח האזור הצפוני (NDA) בתקציב של כ-1.8 מיליארד דולר, שבו נוצלו עד סוף יוני כ-18% מהתקציב, עם קידוחים מתחילת 2027 והפקה ממרץ 2028. בעקבות התוכנית פרסמה השותפות דוח משאבים מעודכן שהוכן על-ידי NSAI, ולפיו התזרים המהוון (10NPV) מפרויקט סי ליון עלה בכ-39% לכ-5.16 מיליארד דולר. סך התזרים המהוון מכלל הפרויקטים בפורטפוליו מוערך בכ-9.7 מיליארד דולר, גידול של כ-19%.

בנוסף פרסמה נאוויטס דוח משאבים לתגליות טיביריוס ולוגן במפרץ אמריקה, שבהן רכשה 33% ביולי, עם תזרים מהוון של כ-164 מיליון דולר לבאר הראשונה בטיביריוס. התגליות צפויות להתחבר למתקן ההפקה של פרויקט בקסקין, ותחילת ההפקה נקבעה לרבעון השלישי של 2028.

בתחזית שפרסמה צופה נאוויטס זינוק ב-EBITDA מכ-759 מיליון דולר ב-2026 לכ-3.3 מיליארד דולר ב-2031, עם הפקה של כ-183 אלף חביות ביום.

מניית נאוויטס עלתה במעל ל-470% בשלוש שנים לשווי שוק של 16 מיליארד שקל, לנוכח הצלחותיה בתגליות הנפט שלה.