חדש בגלובס: לשיחת המשקיעים של פוקס לשיחת המשקיעים של פוקס

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חברת קיסטון , בניהולו של נבות בר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה, ולאחריהן התיישב בר והרחיב על התוכניות לעתיד בשיחת המשקיעים. קיסטון העלתה ב-50% את יעד ההון העצמי שלה ל-2030 מ-4 ל-6 מיליארד שקל, בעוד התשואה המשוקללת להון ב-12 החודשים האחרונים זינקה ל-31.2%, וההון העצמי צמח ב-34% לכ-3.1 מיליארד שקל.

בשיחת המשקיעים, דיבר המנכ"ל על בניית נכסי הדור הבא, בהם קמפוס הדאטה סנטר IPM בתחום התקשורת (לצד רכישת 40% מהוט מובייל), הרחבת פעילות האנרגיה, צמיחת אגד בישראל ובאירופה והתרחבות סאנפלאואר . החברה הציגה הכנסות תזרימיות חזקות, חילקה מתחילת השנה דיבידנדים בהיקף של 71 מיליון שקל, וצופה תזרים שנתי ממוצע של כ-315 מיליון שקל מהנכסים המניבים בשנים 2026-2031.

הנפקת אגד

במענה לשאלת משקיעים האם שנת 2027 היא חלון ריאלי להנפקה, בר הבהיר כי המהלך מתקדם בקצב מהיר בהרבה וכבר נמצא בעבודה מעשית. "מה שצריך לקרות זה שהזמן יעבור. המהלכים להשבחה באגד רק התחילו, יש עוד ערך רב שצריך לצוף בה, אנחנו כמובן נשתף גם את הציבור באירוע הזה. אנחנו בגיר גבוה לעבוד על להביא את החברה הזאת לבורסה".

"אפשר בהחלט להעריך שזה יקרה בשנה הקרובה", אמר בר. "אל תתפסו אותי במילה אם זה יקרה בשנה הקרובה או שנה ורבעון, אבל זה בהחלט כבר בטווח זמן של עבודה. זה כבר לא על נייר השרטוט, זה כבר בעבודה".

הוא הוסיף בסיכום תשובתו לגבי עיתוי ההנפקה: "אז כן, התשובה היא במילה אחת 'כן', בהרבה מילים, זה עוד מעט יקרה".

בסקירת היעדים הרב-שנתיים עד 2030, התייחס נבות להנפקה כמנוע מרכזי להצפת ערך. "הנפקת אגד תגיע לבשלות הרבה לפני 2030. היא תציף איתה ערך רב כשהציבור ייחשף לפעולות שקורות בתוך אגד, גם אם הוא נחשף עכשיו, אבל הוא יראה את המשמעויות שלהן", אמר בר.

בשיחה הסביר נבות את המורכבות בהבאת חברה בסדר גודל של אגד לבורסה. "זו חברה שהיא ספינה גדולה מאוד, להביא אותה להנפקה זה מהלך מאוד כבד, גדול מאוד. צריך לסדר אותו, צריך להביא אותה בצורה הכי יעילה, ששוק ההון יבין הכי טוב מה שיש בה".

הוא הוסיף כי "אנחנו מסדרים את החברה גם כדי שיהיה קל לשחקני שוק ההון להבין מה קורה בחברה, ולא רק איזה בליל של חברת תחבורה שאולי עושה עוד כמה דברים".

על פי ההערכות, השווי המבוקש בהנפקה יעמוד על כ-8 מיליארד שקל. בקיסטון מציגים השבחה עקבית מאז רכישת השליטה באגד ב-2022 לפי שווי של כ-4.8 מיליארד שקל.

מאז הרכישה, חילקה חברת התחבורה דיבידנדים של יותר ממיליארד שקל, ובעסקה ממרץ האחרון, שבה נכנס בית ההשקעות מיטב כבעלת מניות, כבר נגזר לה שווי של כ-6 מיליארד שקל.