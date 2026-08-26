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00:21 - באיראן מאיימים שאם ארה"ב תוציא לפועל את הסנקציות החדשות נגדם, יחשפו צעדים חדשים נגד אינטרסים

00:14 - בלבנון מדווחים: צה"ל תוקף בדרום המדינה

00:03 - שר החוץ האמריקאי רוביו: בינתיים לא תוקפים יותר באיראן

שר החוץ מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו בעולם כי "לעת עתה" ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות חדשות נגד איראן, אלא למקד את מדיניותה באמצעי לחץ אחרים, כך לפי בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים.

המקורות אמרו כי רוביו הציג בשיחות טלפון עם כמה מעמיתיו את המדיניות הנוכחית של ממשל טראמפ כלפי איראן:

הימנעות מתקיפות באיראן לעת עתה;

הגברת הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות;

המשך נרמול המצב במצר הורמוז והוצאת כמות גדולה ככל האפשר של נפט אל שוק האנרגיה העולמי.

בכיר אמריקני נוסף אמר כי זו צפויה להיות המדיניות לפחות עד לאחר בחירות אמצע הקדנציה בחודש נובמבר, אז האפשרות של מערכה צבאית חדשה עשויה לחזור לשולחן. לקריאת הכתבה