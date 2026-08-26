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איראן | סיקור שוטף

שר החוץ האמריקאי רוביו: בינתיים לא תוקפים יותר באיראן

מרקו רוביו הציג את המדיניות המעודכנת בשיחות עם שרי חוץ בעולם • המוקשים פונו ממצר הורמוז במבצע חשאי • ארה"ב שולטת כעת בנתיב השיט - איראן איבדה את מנוף הלחץ שלה • כוחות צה"ל תקפו הלילה מטרות בדרום לבנון ופעלו בדרום סוריה • ממשל טראמפ העביר לקונגרס הסכם שיתוף פעולה עם סעודיה בתחום הגרעין האזרחי •  עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:28
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

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00:03 - שר החוץ האמריקאי רוביו: בינתיים לא תוקפים יותר באיראן

שר החוץ מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו בעולם כי "לעת עתה" ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות חדשות נגד איראן, אלא למקד את מדיניותה באמצעי לחץ אחרים, כך לפי בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים.

המקורות אמרו כי רוביו הציג בשיחות טלפון עם כמה מעמיתיו את המדיניות הנוכחית של ממשל טראמפ כלפי איראן:
הימנעות מתקיפות באיראן לעת עתה;
הגברת הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות;
המשך נרמול המצב במצר הורמוז והוצאת כמות גדולה ככל האפשר של נפט אל שוק האנרגיה העולמי.

בכיר אמריקני נוסף אמר כי זו צפויה להיות המדיניות לפחות עד לאחר בחירות אמצע הקדנציה בחודש נובמבר, אז האפשרות של מערכה צבאית חדשה עשויה לחזור לשולחן. לקריאת הכתבה