עובדת בנק נדקרה בתל אביב, מצבה בינוני

אירוע חריג בסניף בנק של אחד מהבנקים הגדולים באזור יפו. בכירה בסניף נדקרה כשהרקע לדברים פלילי. בהודעת המשטרה נמסר כי עובדת בנק נדקרה ברחוב סלמה בתל אביב. החשוד, בן 67, נתפס עם סכין ונעצר. הרקע לאירוע פלילי ונבחנות נסיבות האירוע.

בשעות הבוקר המאוחרות התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע דקירה בבנק ברחוב סלמה בתל אביב. כוחות המשטרה הגיעו למקום במידי ועצרו את החשוד. הפצועה פונתה במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, את זהות הפוגע ואת השתלשלות העניינים.

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